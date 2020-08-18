综合消息：中东一些国家采取更严格措施防控新冠疫情

新华社迪拜8月18日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区新冠确诊病例数17日继续增长，一些国家采取更严格防疫措施，也有一些国家逐步向公众开放商业和休闲娱乐场所。

伊拉克卫生部17日说，当天新增确诊病例3202例，累计确诊180133例；累计死亡5954例；累计治愈128945例。卫生部长哈桑·塔米米当天在一份声明中说，卫生部决定建立一个专门针对新冠感染者的血液疾病中心。

以色列卫生部17日晚公布的数据显示，当天新增确诊病例2071例，累计确诊94751例；新增死亡7例，累计死亡692例；新增治愈1781例，累计治愈70291例；现有重症病例399例，是自疫情3月初暴发以来的最高纪录。据以媒体报道，以色列国家新冠项目负责人龙尼·加姆祖将建议政府采取更为严厉的限制措施。

土耳其卫生部长科贾17日表示，过去24小时对74846人进行了新冠病毒检测，其中1233人呈阳性。至此，土耳其累计确诊250542例，累计死亡5996例，累计治愈231971例。据当地媒体报道，安卡拉省政府宣布的最新防疫措施包括限制65岁以上老人及慢性病患者参加婚葬礼或去市场等聚集场所，成立街道督查小组对已确诊且隔离的患者进行严格监督，以及进入所有公共设施均需预约并使用健康码等。

阿联酋卫生和预防部17日发布的新冠疫情数据显示，当天对71322人进行了新冠病毒检测，新增确诊病例229例，累计确诊64541例；累计死亡364例；累计治愈57794例。首都阿布扎比允许电影院重新开放，但要求上座率不能超过30%，观众需严格遵守保持社交距离和佩戴口罩等防疫规定。

阿曼17日新增病例140例，累计确诊83226例；累计死亡588例；累计治愈77812例。阿曼政府宣布从18日起开放此前停止运营的一些商业和文体活动场所，如酒店、饭店、健身房和游泳池等，并允许集市、裁缝店、烟草店和室内洗车服务店等重新开放。

埃及卫生部17日说，新增确诊病例115例，累计确诊96590例；新增死亡13例，累计5173例；新增治愈908例，累计60651例。总理马德布利17日呼吁民众继续遵守疫情防控措施，以防止确诊病例再次大幅增加。

其他一些中东国家17日更新的累计确诊病例数为：沙特阿拉伯299914例，卡塔尔115368例，科威特76205例，巴林47185例，摩洛哥43558例，阿尔及利亚39025例，巴勒斯坦22391例，利比亚8579例，突尼斯2185例，叙利亚1764例，约旦1398例。（执笔记者：苏小坡；参与记者：白平、涂一帆、王峰、郑思远、杨元勇、苏小坡、黄灵、陈斌杰、李碧念、郑一晗、王薇、冀泽、熊思浩、陈文仙、潘晓菁）

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