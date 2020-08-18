新华社布宜诺斯艾利斯8月17日电 综述：阿根廷新冠病例逼近30万 积极推动疫苗相关合作

新华社记者倪瑞捷

阿根廷新冠确诊病例已逼近30万例，该国政府正通过启动疫苗临床试验、争取疫苗本地生产等方式积极推动新冠疫苗相关合作。

阿根廷卫生部17日报告新增新冠确诊病例4557例，累计确诊299126例；新增死亡病例111例，累计死亡5814例；累计治愈217850例。

卫生部数据显示，累计确诊病例中0.4%属于输入性病例，25.5%是既有确诊病例的密切接触者，60.3%经社区传播感染，其余病例的感染方式仍在调查中。包括首都布宜诺斯艾利斯市在内的大布宜诺斯艾利斯地区是该国疫情最严重的地区，累计确诊病例数占全国总确诊病例数的88.2%。

阿根廷总统费尔南德斯日前宣布，将3月20日生效的隔离措施再次延长至8月30日。部分疫情严重地区重回严格管控的隔离阶段，首都布宜诺斯艾利斯将有更多行业恢复开放。

阿根廷政府近日宣布，该国已启动新冠疫苗临床试验。阿根廷中央军事医院10日开始测试由德国生物新技术公司和美国辉瑞制药有限公司等机构合作研发的新冠疫苗。

中央军事医院院长塞尔希奥·马尔多纳多介绍，有超过2.5万名志愿者报名参与这项新冠疫苗测试，最终会选出约4500名志愿者，其中一半人注射处于研发阶段的疫苗，另一半注射安慰剂。

阿根廷总统费尔南德斯近日表示，阿根廷将和墨西哥一起，为拉美地区生产由英国牛津大学和阿斯利康公司合作开发的新冠疫苗。阿根廷希望能够在2021年上半年开始生产并向该地区其他国家供应疫苗，但具体时间还要取决于疫苗3期临床试验结果以及监管部门的批准进度。

据阿根廷媒体报道，阿根廷本土生物科技企业已与阿斯利康公司签署协议，获得了疫苗的技术转让和1.5亿剂疫苗的生产许可，其中大约2240万剂疫苗将被优先用于阿根廷的医疗人员、老年群体以及其他高危人群等。

阿根廷卫生部长冈萨雷斯·加西亚日前表示，阿根廷为能够在本地生产新冠疫苗并以一个适合的价格获得疫苗感到自豪，但在疫苗正式投入使用前，民众仍应保持警惕，遵守防疫规定。

(责编：艾雯、刘洁妍)