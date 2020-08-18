新华社内罗毕8月18日电 题：医道无界 人道至上——中非携手抗疫的“心”动力

新华社记者

8月19日，是世界人道主义日，也是中国医师节。世界人道主义日是全球范围内庆祝人与人互相帮助的节日。在新冠肺炎疫情肆虐全球之际，中国与非洲在疫情面前相互支持，中非践行国际人道主义精神已经成为引导全人类共同应对重大灾难的一面旗帜。

今年的医师节有特别的意义，中国医师群体冲锋在国内国际抗疫一线，无疑是当之无愧的主角。尤其值得人们铭记的，是那46支长期驻扎在非洲的中国援非医疗队与中国向11个非洲国家临时派遣的抗疫专家组。他们在全球抗疫中发挥了积极作用，是中非携手抗疫的动力源泉之一。中国国家卫生健康委员会的数据显示，长期驻扎在非洲的中国医务人员有约1000名，他们已为非洲国家举办了400多次防控新冠疫情相关培训活动。

在非洲治愈的新冠肺炎确诊患者中，9个月大的塞拉利昂男孩奥拉是最令中国医疗队专家组揪心的一个。奥拉有先天性脑积水、严重的发育迟缓等基础疾病，感染新冠肺炎后更是雪上加霜，被送到中塞友好医院时，属于重型新型冠状病毒肺炎。面对复杂的病情，医疗队组织各专科专家协同塞方医护人员会诊，共同制定诊疗方案，精心呵护，终于使奥拉康复出院。

奥拉并不是中国医疗队治愈的唯一病例。正所谓人心换人心，非洲兄弟与中国人民守望相助，这份情谊离不开长期以来中国对中非公共卫生安全领域合作的真诚付出。半个多世纪来，中国累计向非洲派出医疗队员2.1万人次，在非洲各国医治病患2.2亿人次。

疫情期间，中国还派出148人次医疗专家在非洲大陆上来回奔波，与非洲同行举行了数百次视频交流会议，协助非洲各国与新冠病毒斗争，赢得了当地官员和医护人员的赞赏和国际社会的好评。

6月17日的中非团结抗疫特别峰会，是中国携手非洲真正践行“人民至上、生命至上”人道主义理念的又一生动例证。在峰会上，联合国秘书长古特雷斯呼吁国际社会行动起来帮助非洲国家加强公共卫生系统，他称中国与非洲的团结合作正是这一努力至关重要的组成部分。非盟轮值主席、南非总统拉马福萨更是指出：“非中团结以及更加良好的多边合作是我们赢得抗疫斗争的关键”。

事实胜于雄辩。世界卫生组织非洲区域办事处7月23日发布报告显示，中国已经为非洲国家提供了约4100万件个人防护设备，极大地满足了非洲的抗疫需求。自三月以来，中国政府、公司和个人捐赠的大量医疗用品也已分发到约50个非洲国家和地区。

津巴布韦总统姆南加古瓦说，中国政府通过多种形式帮助津政府和人民抗击疫情，体现出两国是真正的全面战略合作伙伴。刚果（布）总理穆安巴说：“困难到来时，谁与我们站在一起，谁是真正的朋友，我们心里清清楚楚。”

没有中国的无私之举和有力帮助，非洲的抗疫难以取得如此好于预期的结果——其死亡率要远远低于全球平均水平，确诊病例的数量也相对较低。世界卫生组织总干事谭德塞说，中国和非洲之间的深度合作展示了战胜新冠疫情所需的全球团结和领导力。

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