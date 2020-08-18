“锦绣澜湄”摄影大赛获奖作品名单公布

今年“澜湄周”期间，澜湄合作中国秘书处携手人民网共同推出了“锦绣澜湄”摄影大赛。

在摄影师们的镜头下，澜湄的美各不相同。洞里萨湖的渔光曲、琅勃拉邦湄公河的醉人落日、白雪皑皑的贡嘎雪山、巧夺天工的光西瀑布，每一幅作品都带来一场视觉盛宴。

通过前期征集、专家组评审以及线上投票等环节，结果现公示如下：

一等奖

李云生《澜沧江的早晨》

李梦茹《捕捉生活》

穆元《欢庆》

二等奖

TIAN XIAO《琅勃拉邦湄公河醉人落日》

蔡俊龙《缅甸：欢庆泼水节（一）》

东东《洞里萨湖渔光曲》

放羊娃《刹那》

Owen《守望》

三等奖

张有林《带着微笑 沿着泰国湾南行》

Racle《胡椒优良种苗标准培训》

大可怪界《午后的光西瀑布》

王小猫《高棉的微笑（五）》

糊涂视界《嬉水的小男孩》

雪梨爸爸《翡翠之上》

心悦《驶向希望的船》

心之向往《落日余晖》

黄继明《渔舟唱晚》

帅克《母女》

人气奖

张鑫《日出》

罗先森《寺庙的孩子》

火桑《蒲甘余晖》

老土《佛国魅影》

我没有茶《通往龙蟠的路》

王子年《会安古城晚照》

家骏《天惠之河》

金恢恢《粉粉的教堂，美美的心情》

莎莎《晚霞与椰树》

代傲辰《红嘴鸥的新朋友》

杨十三《湄公河日落》

Lilac《船游郑王庙》

三山《曼谷的黄昏》

龙涛《五国“金花”学艺苗山（三）》

兔子《曼谷百态》

阿娟《万象晴天》

凯特kk《霓虹摩天轮》

芝麻圆子《旅行的意义》

唐人探大皇宫《湄南河上的渡船》

适志宏《霞光普照澜沧江》

刘奕函《越过山丘》

球爹《落日山河》

北京人在北京《非常 · 泰（一）》

小茜《邂逅湄公河》

行走思考《船上人家》

空相《旅行中的朗读者》

志明《悠闲的水上生活》

阿静《湄公河两岸》

陈晨《吴哥窟》

花椒牛奶《熙攘中的信仰》

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(责编：燕勐、刘洁妍)