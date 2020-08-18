美国民主党全国代表大会开幕　“三大挑战”成为重点关注

新华社华盛顿8月17日电（记者徐剑梅 邓仙来）为期4天的美国民主党全国代表大会17日开幕。新冠疫情、疫情导致的经济持续低迷、长期根植于美国社会的种族不平等问题这“三大决定性挑战”成为大会重点议题。

民主党全国代表大会每逢选举年召开，今年主题为“团结美国”。大会将通过民主党新党纲即2020年竞选纲领、提名总统候选人和副总统候选人，为大选选战全面造势。

根据日程，前副总统拜登将于20日晚即大会闭幕夜在其居住地特拉华州发表远程演讲，正式接受民主党总统候选人提名。前民主党籍总统奥巴马和克林顿、2016年民主党总统候选人希拉里、民主党内“进步派”领袖桑德斯和沃伦、一批民主党政治新秀以及多名较有影响力的共和党人将在大会期间发表讲话支持拜登。

大会开幕前，各州党代表已就新党纲、大会规则及总统候选人提名进行远程投票。新党纲概述了民主党中长期政治愿景和政策目标，批评总统特朗普抗疫不力；主张对新冠病毒进行免费检测、治疗，并最终向所有美国人免费提供疫苗；提出创建公共保险选项以向全民医保迈进；要求联邦政府在4年内投入4000亿美元购买美国产品和服务，投入3000亿美元研发新技术和清洁能源。这份无强制性约束力的文件较4年前文件进一步吸纳了民主党左翼主张，但总体保持温和派框架，没有支持“全民医保”“绿色新政”和“撤资警察”。

大会主办城市是中西部摇摆州威斯康星州密尔沃基，原先预计有约5万人赴会。但受疫情影响，会议规模、时长和议程大大缩减，主要活动以远程在线形式展开。密尔沃基作为主会场，会议规模被限制在250人以内。会场主要作为宣布投票结果以及处理广播、视频、网站现场直播等的“控制室”。与会者需提前至少72小时自我隔离、穿戴个人防护设备、每天接受病毒检测，并避免去酒吧和餐馆等。（参与记者：杨士龙、孙丁）

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