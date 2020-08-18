美媒报道新冠对美国少数族裔尤为致命

新华社北京8月18日电 《参考消息》18日刊登美国《华尔街日报》网站文章《少数族裔年轻人新冠死亡率偏高》。全文如下：

众所周知，新冠肺炎对老年人的威胁特别大。然而，这种疾病却让许多正当壮年的少数族裔失去了生命。

自新冠肺炎疫情在美国暴发以来，在40多岁至70多岁去世的人群中，约9%的死亡是由新冠病毒造成的。《华尔街日报》分析了联邦政府机构收集的死亡证明数据，结果显示，在这个年龄段去世的拉美裔群体中，近25%的死亡由新冠病毒引起。

数据显示，新冠病毒造成的死亡在少数族裔中偏高。这个显著差异清楚表明，新冠肺炎对弱势群体的影响特别巨大。

据公共卫生专家说，对拉美裔群体来说，情况尤其如此。部分原因是他们中很大比例的人从事护工等工作，这部分人较难避开新冠病毒感染，此外还因为许多人很难获得医疗服务。

这一分析采用的死亡证明文件数据来自美国全国卫生统计中心。截至8月初，该中心记录了约15万死于新冠病毒的病例。

美国少数族裔年轻人患新冠肺炎后死亡的可能性高于白人年轻人。因新冠去世年龄低于55岁的群体中，白人只有3%，亚裔为8%、黑人为11%、拉美裔为18%，而美国印第安人为24%。

专家认为，需要离家外出的低薪工作是感染病毒的主要风险。此外，局促的生活条件，也会增加感染风险。

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