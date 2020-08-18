中韩人士：中国引擎助力世界经济复苏

新华网韩国仁川8月18日电（记者耿学鹏 田明）中国驻韩国大使与韩国企业家恳谈会近日在韩国仁川举行。与会中韩人士表示，中国经济率先企稳回升将有力带动世界经济复苏，期待中韩两国继续加强经贸合作交流，实现共赢发展。

中国驻韩国大使与韩国企业家恳谈会近日在韩国仁川市“威海馆”举行。（王婧嫱 摄）

当天恳谈会由中国驻韩国大使邢海明、韩国仁川市官员以及10多名韩国知名企业代表参加，议题聚焦疫情下中国经济形势和后疫情时代中韩合作前景。

邢海明在主旨演讲中说，在疫情极端压力测试下，中国经济显示出巨大韧性，二季度GDP实现正增长，极大提振了国际社会信心。中国将继续坚持多边主义，不断扩大和深化对外贸易投资，推动世界经济恢复发展。

他表示，目前中国市场开放度持续扩大，经济“磁场”引力更强。中韩是率先管控疫情、经济深度融合的近邻，两国具备疫后率先实现经济复苏的优势，希望双方在后疫情时代抢抓先机，共同开辟新的增长极。

韩国仁川市经济本部长边周荣表示，韩中经贸合作在扩大就业、提振经济等方面为韩国地方创造了实实在在利益。韩方对中国经济发展充满信心，期待两国在后疫情时代实现共赢发展。

SK能源公司副社长尹礼善、三星生物公司专务尹镐烈、希杰中国副总裁金泳秀等韩国企业代表表示，中国经济率先企稳回升，有力带动世界经济复苏。韩企将继续深耕中国市场，期待韩中在生物制药、天然气能源、文娱影视、新基建等领域加强合作交流，广大在华韩企愿为两国关系发展作出积极贡献。

当天恳谈会在位于仁川的中国山东威海市政府驻韩代表处展览馆——“威海馆”举行。与会人士还了解了威海市和仁川市合作现状与发展前景。

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