人民网>>国际

中韩人士：中国引擎助力世界经济复苏

2020年08月18日14:19  来源：新华网
 

新华网韩国仁川8月18日电（记者耿学鹏 田明）中国驻韩国大使与韩国企业家恳谈会近日在韩国仁川举行。与会中韩人士表示，中国经济率先企稳回升将有力带动世界经济复苏，期待中韩两国继续加强经贸合作交流，实现共赢发展。

中国驻韩国大使与韩国企业家恳谈会近日在韩国仁川市“威海馆”举行。（王婧嫱 摄）

当天恳谈会由中国驻韩国大使邢海明、韩国仁川市官员以及10多名韩国知名企业代表参加，议题聚焦疫情下中国经济形势和后疫情时代中韩合作前景。

邢海明在主旨演讲中说，在疫情极端压力测试下，中国经济显示出巨大韧性，二季度GDP实现正增长，极大提振了国际社会信心。中国将继续坚持多边主义，不断扩大和深化对外贸易投资，推动世界经济恢复发展。

他表示，目前中国市场开放度持续扩大，经济“磁场”引力更强。中韩是率先管控疫情、经济深度融合的近邻，两国具备疫后率先实现经济复苏的优势，希望双方在后疫情时代抢抓先机，共同开辟新的增长极。

韩国仁川市经济本部长边周荣表示，韩中经贸合作在扩大就业、提振经济等方面为韩国地方创造了实实在在利益。韩方对中国经济发展充满信心，期待两国在后疫情时代实现共赢发展。

SK能源公司副社长尹礼善、三星生物公司专务尹镐烈、希杰中国副总裁金泳秀等韩国企业代表表示，中国经济率先企稳回升，有力带动世界经济复苏。韩企将继续深耕中国市场，期待韩中在生物制药、天然气能源、文娱影视、新基建等领域加强合作交流，广大在华韩企愿为两国关系发展作出积极贡献。

当天恳谈会在位于仁川的中国山东威海市政府驻韩代表处展览馆——“威海馆”举行。与会人士还了解了威海市和仁川市合作现状与发展前景。

(责编：艾雯、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved