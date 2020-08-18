新时代中国非洲史研究与编纂学术研讨会暨青年史家论坛举行

图为此次学术活动的主场地。主办方供图

人民网北京8月18日电 17日，由中国非洲史研究会主办，中国社科院世界历史研究所非洲史研究室承办的新时代中国非洲史研究与编纂学术研讨会暨青年史家论坛会议以线上线下方式举行。

中国社会科学院世界历史研究所所长汪朝光简要回顾了中非友好交流与合作的历史，提出非洲史研究和编撰面临新变化与新机遇。他表示，中国非洲史学界到了共同努力，推出集合性、通论性作品的时候。

中国非洲研究院常务副院长、中国非洲史研究会副会长李新烽简要介绍了中国非洲研究院的相关情况。他说，中国非洲研究院主要承担交流平台、研究基地、人才高地、传播窗口等“四大功能定位”，旨在加强中非学术研究，深化中非文明互鉴，促进中非治国理政经验交流，为中非共同建设“一带一路”，不断深化中非全面战略合作伙伴关系，携手共筑更加紧密的中非命运共同体，提供重要的智力支持和学理支撑。

中国非洲史研究会会长、北京大学教授李安山表示，目前中国非洲史研究会的一批青年学者风头正健。同时，他指出，中国有关非洲的知识储备还极其缺乏，需要青年人加倍努力。中国学者对非洲各国的考古情况、古今制度沿革史、意识形态变迁史、社会习俗史、宗教信仰史、语言文化史、国际关系史、民族分布及迁移路线等方面的研究还存在空白。他相信，此次学术活动将对推动中国的非洲历史研究起到重要作用。

据了解，此次活动设有三个单元的研讨阶段，相关内容分别为非洲历史研究与编撰、非洲历史建构与学派、非洲历史实证与考订。

中国非洲史研究会秘书长毕健康在总结时表示，编撰一部宏大、科学、富有感染力的非洲历史作品，机遇难求，呼唤中国非洲学界通力合作。他强调，中国非洲史研究与编纂一定具有中国风格和中国气派，同时融入非洲人民的感情。一句话，应该以中国人的眼光，书写非洲的历史。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)