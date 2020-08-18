黎巴嫩大爆炸致新冠疫情加剧 政府寻求部分“封城”

新华社贝鲁特8月17日电（记者李良勇）黎巴嫩看守政府卫生部长哈马德·哈桑17日呼吁对境内部分区域实施为期两周的“封锁”，以期控制因贝鲁特港大爆炸而引发的新冠疫情加剧。

哈桑当天接受“黎巴嫩之声”电台采访时说，黎巴嫩确诊病例大幅增加被证明是7月初开放机场之后，而本月4日的贝鲁特港大爆炸导致贝鲁特半数医疗机构受损，更是引发疫情加剧。他警告，黎巴嫩疫情正面临真正挑战，处于“全面警戒”状态。

哈桑呼吁对贝鲁特市区以及位于贝鲁特市以南的贝鲁特国际机场等区域“封城”两周，但没有说明“封城”日期和细节。

黎巴嫩卫生部17日公布的数字显示，该国当日新增确诊病例456例，再创单日新高，累计确诊9337例；新增死亡病例2例，累计死亡105例；累计治愈2809例。

黎巴嫩2月21日确诊首例新冠病例，3月15日宣布进入防疫全国总动员状态。经8次延长，防疫全国总动员状态将于8月30日到期。在贝鲁特港大爆炸发生前，鉴于疫情出现反弹迹象，黎巴嫩政府宣布自7月30日至8月10日实施第二轮“封城”措施。但爆炸发生后，“封城”几乎是形同虚设。

另外，黎巴嫩3月18日至6月底关闭边境。7月1日，贝鲁特国际机场重新开放，但每天入境旅客量限制在2000人次左右。据当地媒体报道，黎巴嫩暂时没有再次关闭贝鲁特国际机场的打算。

(责编：艾雯、刘洁妍)