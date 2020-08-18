欧盟不满土耳其再派勘探船在东地中海作业

欧洲联盟16日说，土耳其政府又派一艘勘探船在东地中海勘探石油和天然气“进一步加剧”这一海域紧张局势。

【又派一船】

土耳其15日晚宣布，“亚武兹”号勘探船将于8月18日至9月15日在东地中海塞浦路斯西南方向海域作业，由另外3艘船相伴，土方“强烈建议（其他）船只不要进入那一作业区”。

“亚武兹”号勘探船过去数月在塞浦路斯附近海域。这是土耳其近期第二次派勘探船在与希腊和塞浦路斯有争议海域作业。

土耳其一周前派勘探船“奥鲁奇·雷伊斯”号在塞浦路斯与希腊克里特岛之间海域勘探石油和天然气，由军舰护航，作业期截至8月23日。

希腊政府指责土方在“希腊大陆架”海域勘探，派军舰监视“奥鲁奇·雷伊斯”号。土耳其政府则说，土方有权在“土耳其大陆架”海域勘探，不会让步。

土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢与美国国务卿迈克·蓬佩奥16日在多米尼加共和国会晤。恰武什奥卢随后告诉媒体记者，他阐述了土方在东地中海的“正当”诉求，土方将“继续捍卫自身利益”。

蓬佩奥则在社交媒体推特写道，他与恰武什奥卢讨论了缓和东地中海紧张局势的“迫切必要”。

【欧盟指责】

欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利16日在一份声明中说，土方所宣布“亚武兹”号勘探区位于“希腊和埃及划设的海区”，土方最新举动“进一步加剧东地中海的紧张和不安全”。

博雷利说，欧盟各成员国外交部长近日重申，恢复对话和谈判、争取“立即”缓和局势是“唯一”解决途径，而土方最新举动“有悖并且破坏”这方面努力。他呼吁土方“立即”停止勘探活动并与欧盟“充分、真诚”对话。

土耳其去年11月与利比亚民族团结政府签署地中海“海事管辖权”谅解备忘录，划设专属经济区，受到希腊、塞浦路斯和埃及等国家反对。希腊与埃及本月6日签署海上边界协议，在东地中海划设专属经济区，遭土方反对。专属经济区和大陆架关联石油和天然气等资源开采权。

欧盟支持其成员国希腊和塞浦路斯，多次呼吁土方停止勘探。

土耳其一艘护卫舰与希腊一艘护卫舰12日在“奥鲁奇·雷伊斯”号勘探船附近发生摩擦。希腊国防部消息人士说，两舰“轻微碰撞”。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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