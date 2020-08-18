美国邮政局成疫情期大选风暴眼

今年的新冠疫情恐致多达半数美国选民以邮寄投票形式参与11月的总统选举，这让提供相关服务的美国邮政局日益受到民主、共和两党关注，邮政局为削减成本所作改革成为近日争议焦点。

美国民主党籍众议院议长南希·佩洛西16日呼吁众议员提前返岗，通过立法禁止邮政局推行业务改革。白宫办公厅主任马克·梅多斯同一天说，民主党人指认共和党籍总统唐纳德·特朗普企图破坏邮政局服务是“无稽之谈”。

【民主党忙出手】

佩洛西16日傍晚致信民主党籍众议员，呼吁大家提前结束休会期，本周内返回国会，以推动众议院监督与改革委员会主席卡罗琳·马洛尼起草的一份法案表决通过。法案要求禁止邮政局对其在“2020年1月1日实施的运行或服务水平作任何更改”。

佩洛西写道：“邮政局在疫情期间是‘选举中心’。不应让美国人在健康和选票间作选择。”美国《政治报》报道，众议院可能最早22日表决法案。众议院多数党领袖斯滕尼·霍耶定于17日正式公布相关立法日期。参议院少数党领袖查克·舒默和参议员伯尼·桑德斯同一天均呼吁参议院也提前复会。

美联社报道，众议院监督与改革委员会16日早些时候要求邮政局局长路易斯·德乔伊和董事会主席罗伯特·邓肯本月24日出席国会紧急监督听证会。佩洛西和马洛尼等人发表联合声明说，德乔伊和邓肯必须解释“为何要推行那些可能在选举前数月压制数以百万计民众声音的危险政策”。舒默建议，如果德乔伊拒赴国会，邮政局董事会将其罢免。

美国《华盛顿邮报》报道，弗吉尼亚、宾夕法尼亚、明尼苏达、马萨诸塞、华盛顿和北卡罗来纳等州的民主党籍检察长正商议用起诉特朗普政府等法律手段阻止邮政局实施可能影响大选结果的改革。

美国各地报纸近期频频聚焦政府削减邮政服务的新闻。媒体报道，多个城市的邮件分拣机和街头邮箱遭拆除，邮局职员工作和加班时间缩短。邮政局上周警告46个州政府，可能无法如期送达11月总统选举选票。

路透社报道，民主党人指认特朗普眼下民意支持率落后，因而试图阻碍资金短缺的邮政局提供服务，以压制邮寄投票。美联社推断，特朗普此举是在“算计”，因为认定较低投票率有望增加他连任成功几率。

【共和党急辩驳】

就邮寄投票，特朗普近期频繁发声。他宣称，今年邮寄投票如果激增，会滋生大选舞弊现象，却没能提供证据。路透社指出，4年前大选时，大约四分之一美国选民使用邮寄投票。

特朗普13日承认，他指示政府停止与国会民主党人磋商新一轮疫情纾困方案，就是不想为美国邮政局提供与邮寄投票和选举基础设施有关的援助。但他同一天晚些时候改变说法，称如果双方谈妥新纾困方案，即便包括对邮政局的援助，他也不会否决。

彭博新闻社报道，民主党占多数席位的众议院今年5月通过一份纾困法案，同意为邮政局拨款250亿美元，额外援助36亿美元以改善选举安全。府院随后就法案展开磋商，民主党方面本月早些时候同意把邮政局拨款额度降至100亿美元，但整体谈判最终仍因双方分歧严重而破裂。

美联社报道，特朗普15日再度调整说辞，说他支持援助邮政局，只是不愿屈从于民主党在纾困法案中提出的其他要求，包括救助疫情前已负债累累的州政府。

白宫办公厅主任梅多斯16日也说，指认特朗普企图破坏邮政局服务是“无稽之谈”。

他当天早些时候在美国有线电视新闻网《国情咨文》节目中说，特朗普会同意为邮政局拨款100亿至250亿美元。梅多斯同时保证，邮政局在11月大选前不会再拆除邮件分拣机。邮政局16日也承诺，11月中旬前暂停拆除街头邮箱。

梅多斯反指邮寄投票恐致选举结果延迟公布，会让民主党渔利。“11月3日我们无法获知选举结果，甚至数月内都无从得知，对我而言这会有问题。因为依据宪法，届时应由众议院的南希·佩洛西（议长）在1月20日指定总统人选。”（海洋）（新华社专特稿）

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