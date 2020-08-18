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航空客运量最早有望2024年恢复

2020年08月18日08:32  来源：新华网
 

国际航空运输协会预测说，新冠疫情对航空业的影响将持续多年，全球航空客运量最早要到2024年才有望恢复至疫情前的水平。

共同社16日援引国际航空运输协会会长亚历山大·德朱尼亚克的话报道，该协会预计2020年全球航空旅客人数减少55%。

国际航空运输协会的最新预测比今年早些时候更为悲观。今年4月，该协会预测2020年全球航空旅客人数减少46%，航空客运量最早到2023年有望恢复至疫情前的水平。

德朱尼亚克在最近一次简报中说，全球航空业恢复进展慢于预期，客运量要恢复到疫情前的水平“比我们原先预测的还要慢一年”，如果各国在防控疫情、研制疫苗等方面措施不力，航空客运量的恢复进展“可能更加迟滞”。

航空业人士分析，航空客运量锐减原因包括消费者信心减弱、企业减少员工出差机会、多国加强出入境管控等。

国际航空运输协会数据显示，全球旅客的航空总里程数今年5月同比减少91.0%，6月同比减少86.5%，航班空座率也达到新高。

国际航空运输协会6月预测，全球航空业2020年亏损将超过840亿美元，经历迄今最惨淡的一年；全球航空业今年收入可能从去年的8380亿美元减半至4190亿美元，明年有望回升至5980亿美元。

按照德朱尼亚克的说法，航空业先前经历过数次危机，都不及新冠疫情冲击严峻。据不完全统计，自3月5日英国老牌廉价航空运营商弗莱比航空公司进入破产接管程序以来，全球已有十余家航企申请破产保护。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘洁妍)
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