欧盟说美国无权重启联合国对伊制裁

欧洲联盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利的发言人16日说，美国已不是伊朗核问题全面协议的参与方，因而无权启动快速恢复联合国对伊朗制裁的机制。

伊朗外交部长同一天说，美方恢复联合国对伊制裁的图谋不会得逞。

【欧盟不支持】

美国总统唐纳德·特朗普15日说，美国将于下周寻求联合国启动快速恢复对伊制裁机制。

德新社16日援引博雷利发言人的话报道：“鉴于美国2018年5月单方面退出《联合全面行动计划》（即伊核协议），并且此后没有参与《联合全面行动计划》的任何体系和活动，美国不能被视为《联合全面行动计划》参与方。”

这名发言人说，欧盟因而认为“美国没有资格动用《联合全面行动计划》参与方才有权动用的机制”。

伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国2015年7月达成伊核问题全面协议，联合国安理会随后通过第2231号决议，认可伊核协议。根据第2231号决议的快速恢复制裁条款，若伊朗被认定违反伊核协议，则伊核协议达成前联合国对伊制裁自动恢复。

美国2018年5月单方面退出伊核协议，恢复并增加对伊朗的制裁。

中国常驻联合国代表张军14日说，作为伊核协议退约者，美国已经丧失协议参与方资格，根本无权要求安理会启动快速恢复制裁机制；美国有关企图毫无法理依据，这是包括中方在内的绝大多数安理会成员的共识。

【伊朗予谴责】

伊朗外长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫16日说：“美国2018年5月退出核协议，美方自己都非常清楚，实施快速恢复制裁（机制）不合法，因而绝对不会获得允许。”

伊朗总统办公室主任马哈茂德·瓦埃齐16日在社交媒体推特写道：“正如美方阻止（联合国对伊朗）解除武器禁运的企图在联合国安理会落败，这一（快速恢复制裁）计划将是同样命运。”

根据安理会第2231号决议，联合国对伊朗武器禁运2020年10月18日终止。

美国所提延长联合国对伊武器禁运的决议草案13日至14日在安理会接受书面表决。安理会15个成员国中，美国和多米尼加共和国赞成，俄罗斯和中国反对，英国、法国、德国等11国弃权，决议草案没有获得通过。

一项决议获安理会通过需要至少9票赞成，且不能有任何一个常任理事国投反对票。表决结果14日发布后，美国常驻联合国代表凯莉·克拉夫特声称，“依据第2231号决议”，美国将寻求安理会恢复对伊制裁。特朗普15日说，美国“早知道表决会是那样的结果”。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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