人民网>>国际

欧盟说美国无权重启联合国对伊制裁

2020年08月18日08:31  来源：新华网
 

欧洲联盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利的发言人16日说，美国已不是伊朗核问题全面协议的参与方，因而无权启动快速恢复联合国对伊朗制裁的机制。

伊朗外交部长同一天说，美方恢复联合国对伊制裁的图谋不会得逞。

【欧盟不支持】

美国总统唐纳德·特朗普15日说，美国将于下周寻求联合国启动快速恢复对伊制裁机制。

德新社16日援引博雷利发言人的话报道：“鉴于美国2018年5月单方面退出《联合全面行动计划》（即伊核协议），并且此后没有参与《联合全面行动计划》的任何体系和活动，美国不能被视为《联合全面行动计划》参与方。”

这名发言人说，欧盟因而认为“美国没有资格动用《联合全面行动计划》参与方才有权动用的机制”。

伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国2015年7月达成伊核问题全面协议，联合国安理会随后通过第2231号决议，认可伊核协议。根据第2231号决议的快速恢复制裁条款，若伊朗被认定违反伊核协议，则伊核协议达成前联合国对伊制裁自动恢复。

美国2018年5月单方面退出伊核协议，恢复并增加对伊朗的制裁。

中国常驻联合国代表张军14日说，作为伊核协议退约者，美国已经丧失协议参与方资格，根本无权要求安理会启动快速恢复制裁机制；美国有关企图毫无法理依据，这是包括中方在内的绝大多数安理会成员的共识。

【伊朗予谴责】

伊朗外长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫16日说：“美国2018年5月退出核协议，美方自己都非常清楚，实施快速恢复制裁（机制）不合法，因而绝对不会获得允许。”

伊朗总统办公室主任马哈茂德·瓦埃齐16日在社交媒体推特写道：“正如美方阻止（联合国对伊朗）解除武器禁运的企图在联合国安理会落败，这一（快速恢复制裁）计划将是同样命运。”

根据安理会第2231号决议，联合国对伊朗武器禁运2020年10月18日终止。

美国所提延长联合国对伊武器禁运的决议草案13日至14日在安理会接受书面表决。安理会15个成员国中，美国和多米尼加共和国赞成，俄罗斯和中国反对，英国、法国、德国等11国弃权，决议草案没有获得通过。

一项决议获安理会通过需要至少9票赞成，且不能有任何一个常任理事国投反对票。表决结果14日发布后，美国常驻联合国代表凯莉·克拉夫特声称，“依据第2231号决议”，美国将寻求安理会恢复对伊制裁。特朗普15日说，美国“早知道表决会是那样的结果”。（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved