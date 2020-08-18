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交火4小时！安全人员重新控制索马里首都遭袭酒店

2020年08月18日08:29  来源：新华网
 

索马里首都摩加迪沙一家高档酒店16日遭遇袭击，武装人员冲入酒店并劫持人质，与安全部队交火4个多小时，至少16人死亡、20多人受伤，包括政府官员。

极端组织索马里“青年党”宣称发动这起袭击。

多家媒体援引不同官员的话报道，武装人员将一辆载有爆炸物的汽车开到一家海滨酒店入口处并引爆，随后冲入酒店，劫持多名人质。

目击者艾哈迈德·阿里告诉路透社，他听见酒店方向传出“巨大爆炸声”，随后连串枪声响起、浓烟升起。另一名目击者阿里·赛义德·阿丹告诉法新社，爆炸声“非常大”，“一片混乱，人们从邻近（酒店）的建筑中逃离”。

16日午夜，索马里国家通讯社援引酒店安保主管法尔汉·卡罗莱的话报道，安全部队已经重新控制酒店，酒店内205人获救，包括“多名部长和议员”，“全部4名持AK-47式步枪的武装人员遭击毙”。

“青年党”在一份声明中说，他们发起袭击时，“多名政府官员”在酒店内。

路透社报道，这家酒店为议员、前财政部长阿卜杜拉希·穆罕默德·努尔所有，经常接待政府官员及名流。

索马里政府发言人伊斯梅尔·穆赫塔尔·奥马尔告诉法新社记者，袭击造成至少11人死亡，包括1名安全部队人员和1名政府官员；武装人员方面，1人在汽车炸弹引爆中死亡，冲入酒店的4人遭安全部队击毙。

当地救护机构告诉媒体记者，至少28人受伤，已经送往医院救治。

“青年党”是与“基地”组织有关联的极端组织，近年在索马里及其邻国频繁发动恐怖袭击，摩加迪沙的酒店多次遭袭击。

比利时智库国际危机研究组织索马里事务专家奥马尔·马哈茂德告诉媒体记者，“青年党”“或多或少”视酒店为政府机构的“延伸”，因而多次发起针对酒店的袭击。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘洁妍)
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