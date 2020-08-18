100多名中国乘客因美航班延误起飞滞留美国

新华社纽约8月17日电（记者刘亚南）据中国驻纽约总领馆17日发布的消息，由于原定于当地时间16日中午起飞的美联航航班起飞延误，100多名拟乘坐该航班经日本东京转机回国的中国乘客未能登机。目前，这些乘客滞留在美国新泽西州纽瓦克国际机场附近酒店。

美联航发言人安娜贝勒·科蒂17日在接受新华社记者邮件采访时表示，由于机组成员行程临时变更，导致从纽瓦克国际机场飞往东京的美联航UA79航班出现延误。由于日本当前防疫限制，航空公司未能让因此次航班延误而将错过转机换乘的乘客登机。

科蒂说，美联航对由此带来的不便感到抱歉，并正在努力让这些乘客尽快前往其最终目的地。

中国驻纽约总领馆在一份声明中表示，总领馆在获悉这一情况后，第一时间紧急协调有关航空公司妥善做好滞留中国乘客的现场安置，协助航空公司联系有关方面在配合做好各项疫情防控要求的同时合力推进后续安排。“驻纽约总领馆将继续关注事件后续进展，同有关航空公司保持密切沟通，维护有关中国乘客的合法权益。同时提醒相关中国乘客密切关注后续安排进展，理性依法维权。”

据了解，未能登机的中国乘客中不少来自美国其他城市，他们原定经日本东京转机回国，目前面临着住宿和防疫等方面的实际困难。

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