阿曼外交大臣与以色列外长通电话讨论地区局势

新华社多哈8月17日电（记者杨元勇）马斯喀特消息：阿曼外交部17日发表声明说，阿曼外交事务主管大臣阿拉维当天接到以色列外长阿什克纳齐的电话，双方就地区最新局势进行了沟通。

声明说，阿拉维在通话中表示，阿曼对中东问题的立场是坚定的，阿曼支持中东地区实现全面、公正和持久的和平，支持巴勒斯坦人民建立一个以东耶路撒冷为首都的独立国家的合法要求。

以色列外交部同一天发表声明说，阿什克纳齐与阿拉维在通话中就地区局势最新发展、以色列与阿联酋达成的关系正常化协议，以及以色列与阿曼之间加强关系的必要性等进行了交谈。声明说，双方同意保持直接和持续的联系，继续两国之间的重要对话，以促进中东地区和平进程。

另据阿曼外交部透露，阿拉维当天还接到巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）中央委员会秘书长吉卜里勒·拉朱卜的电话。拉朱卜说，巴勒斯坦领导人对阿曼在巴勒斯坦问题上所发挥的作用和采取的平衡政策表示赞赏。阿拉维表示，阿曼将加强与巴勒斯坦的关系，并继续在地区和国际事务方面做出努力，为中东地区实现全面、公正和持久的和平创造条件。

本月13日，阿联酋宣布与以色列实现关系全面正常化。阿曼外交部14日发表声明说，阿联酋与以色列达成的协议有助于中东地区实现全面、公正和持久的和平，符合地区人民持久安全与稳定的愿望，对推动整个地区的进步与繁荣具有重要意义。（参与记者：陈文仙、尚昊）

(责编：艾雯、刘洁妍)