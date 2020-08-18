新加坡公布下阶段抗疫纾困救助措施

新华社新加坡8月17日电（记者蔡蜀亚）新加坡副总理兼经济政策统筹部长和财政部长王瑞杰17日发表声明，公布该国政府下阶段抗击新冠疫情纾困救助措施，总额为80亿新元（约合58.48亿美元）。

王瑞杰表示，虽然本地疫情正受到控制，新加坡抗疫跨部门工作小组在保证社会安全和可持续的情况下，正在逐步重启更多经济活动，但全球经济状况仍旧疲弱。为全力保工作、保生计、保企业，政府接下来将从三方面着手稳定经济：继续支持员工就业，创造新的工作机会；为受冲击程度最大的行业提供更多支持；在新常态下进军新兴领域，抓住新机遇。

新加坡政府今年2月推出雇佣补贴计划，旨在帮助公司维持现金流，确保留住本地员工，但该计划即将到期。为此，王瑞杰宣布，政府将把这一计划延长4至7个月，但不可能给予所有行业同样水平的救助。

他表示，有些行业复苏速度较快，政府会根据不同行业的预期复苏情况调整支持力度。此次纾困救助措施的80亿新元将不动用国家储备金，而是通过重新分配资源获得。

据悉，新加坡政府今年已推出4项总额近1000亿新元（约合731.07亿美元）的抗疫救助方案，其中520亿新元（约合380.16亿美元）来自国家储备金。

数据显示，截至17日，新加坡累计新冠确诊病例55838例，累计治愈52350例，累计死亡27例。

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