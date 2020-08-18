“清洁网络”背后的麦卡锡主义幽灵(望海楼)

近日，美国国务卿蓬佩奥借访欧契机，大肆“推销”所谓“清洁网络”计划，意图拉拢其他国家打造“清洁国家联盟”，矛头直指中国。

何为“清洁网络”计划？按照美国方面的说法，即在运营商、应用程序、应用程序商店、云存储、网络电缆等5个方面进行所谓“清洁”，把中国企业从这些领域完全清除出去，以此保护美国电信运营网络和基础设施。

自8月初重提“清洁网络”计划以来，美国方面不仅点名了包括华为、中国移动等在内的7家中国科技公司，声称正加紧努力从美国数字网络中下架“不可信”的中国应用，并将抖音海外版TikTok和微信列为美国的“重大威胁”，对其采取封杀举措。

尽管美方说辞冠冕堂皇，然而明眼人一看便知，所谓“清洁网络”计划，站不住脚，不得人心。

所谓“清洁”，无根无据。无论是蛮横封杀TikTok和微信，还是四处游说盟友在5G网络建设中禁用华为及中兴设备，美国政府打压中国科技企业不择手段，却始终拿不出任何真凭实据来证明这些中国企业“损害美国国家安全”。仅凭一套“莫须有”的说辞，便滥用国家力量，朝中国企业胡乱挥舞“大棒”，美国此举不仅破坏了公平的国际贸易规则，也损害了自由的全球市场环境，无异于赤裸裸的抹黑与霸凌。

所谓“清洁”，贼喊捉贼。众所周知，在网络窃密方面，美国自己满身污迹：“棱镜计划”“方程式组织”“梯队系统”等网络间谍活动后面都有美国的影子；美国在全世界肆意窃听、监控其他国家，甚至连传统盟国的领导人也不放过。这样一个劣迹斑斑的“惯犯”，反倒大谈“清洁网络”，还想拉拢盟友入伙，不知底气从何而来？

所谓“清洁”，蛮横霸道。从单方面挑起对华贸易摩擦，到屡屡打压中国科技企业，美方层出不穷打压中国企业动作的背后，是一种逆时代而行的思维逻辑。即在全球化时代倒行逆施，编织“反华铁幕”，鼓动对华“脱钩”，幻想以此解决美国自身面临的问题。可惜，这种自己生病却让别人吃药的做法，分明是病急乱投医，不仅伤害了别人，而且绝无可能治好自己的病。

归根结底，美国的所谓“清洁网络”，不过是以“维护国家安全”为借口，实质还在于根深蒂固的对华偏见和陈旧过时的冷战思维。面对蓬勃发展的中国，某些美国政客以为只要挤压中国科技企业生存空间，阻断中外科技交流合作，就能扼杀中国科技发展势头，保住美国的科技霸权。

以“清洁”之名，行“清洗”之实。某些美国政客真正在做的是妄图复活麦卡锡主义的幽灵，把中美再次拖进冲突与对抗，把世界重新推入动荡与分裂。

然而，历史教训足以证明，人为制造所谓“新冷战”，不符合任何人的利益，更背离世界发展进步的潮流，中国也决不会让这样的阴谋得逞。国际社会也已形成共识，中美关系的健康稳定发展事关中美两国和世界的当下与未来，不希望中美走向对抗冲突。

在21世纪的今天，全球化浪潮浩浩汤汤，不可阻挡。作为世界上最大的两个经济体，中美理应平等互惠，以合作而不是脱钩来推动两国关系的发展，并为这个世界承担起应尽的责任。某些美国政客该认识到，出于一己私利，煽动对抗，甚至诱拉其他国家选边站队的做法，只会招致国际社会的反感和担忧，并终将为此付出代价。

（作者为本报评论员）

(责编：白宇)