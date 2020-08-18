“终于又有演出机会了”（患难见真情 共同抗疫情）

夜色下，巴西里约热内卢州小城伊塔瓜伊迎来了埃斯托利尔马戏团的一场演出。舞台上，戴着红色大鼻子的小丑正做着夸张的动作和表情，和他搭档的几个演员中有人戴上了口罩。舞台下，一辆辆整齐停放的汽车构成了观众席，人们坐在车里观看马戏。最靠近舞台的区域可停放15辆车，外围区域可停放28辆车。疫情防控期间，这家在巴西经营了30多年的马戏团在停工4个月后，效仿汽车影院，以“汽车马戏团”的方式回归了。

在演出现场，鸣笛代替了鼓掌，车前灯代替了荧光棒。最高兴的是孩子们，他们或是挤在汽车前排，或是将身子探出车窗，时而笑成一团，时而紧张得瞪大眼睛，激动时还用小手拍着汽车喇叭。在表演高空飞人、环球飞车等杂技时，喇叭声、欢呼声汇成巨大的声浪。“我告诉女儿可以看马戏表演后，她就一直问，是今天吗？她非常喜欢这次演出。”一名观众说。

同样兴奋的还有马戏团的员工。演员安德森表示，马戏团关闭的这几个月让他非常忧心，“现在我们终于又有演出机会了”。魔术师达妮埃拉说：“时隔数月，我们再次登台表演，感觉真是太棒了。”

马戏团在巴西各地巡回演出，把文化活动带到最偏远的地区，一直深受欢迎。疫情发生前，埃斯托利尔马戏团曾来伊塔瓜伊演出过3次。马戏团老板尼瓦尔多说：“对于我们这些依靠卖门票生活的文化团体来说，现在是一个非常艰难的时期。人们向我们捐赠了食物和药品等，提供了非常大的帮助。”马戏团向当地政府提出了“汽车马戏团”的表演计划，得到了批准。

埃斯托利尔马戏团制定了规章以保障员工和观众的健康。营地各处都提供消毒用的酒精凝胶，取消了演员的集体更衣室。“现在我们利用各自的房车化装。”演员埃德松说，“我们得适应新变化，这是为我们自己好，也是为大家好。”马戏团原有近80名员工，受疫情影响，现在只有30多人还在工作。于是一些表演者分担了其他工作，比如帮忙售票，或是把食物饮料送给车上的观众等。

台上的演出在继续，观众的脸上洋溢着笑容。埃德松对自己的工作非常自豪：“我们需要让生活回归正轨，我们的生活需要欢乐。”

（本报里约热内卢8月17日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月18日 17 版）

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