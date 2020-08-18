欧盟经济出现触底回升信号

欧盟统计局日前发布的经济数据显示，尽管欧盟经济在二季度出现大幅下滑，但随着不断出台刺激措施和逐步复工复产，一些经济指标呈现触底回升信号。

数据显示，第二季度，欧盟和欧元区国内生产总值分别环比萎缩11.7%和12.1%，单季下滑幅度创下欧盟自1995年开始相关统计以来的最高值。其中，西班牙经济萎缩18.5%，在欧盟各成员国中降幅最大。欧洲央行执行委员会委员莱恩认为，欧洲第二季度经济大幅萎缩主要是受疫情影响。

不过，得益于社交限制措施部分解除，一些行业开始复工复产。今年6月，欧盟工业产出环比增长9.1%。欧盟委员会发布的7月份欧元区经济景气指数由前一个月的75.8上升至82.3，工业、服务业和零售业信心大幅增强，消费者信心指数连续3个月上升。市场调查机构埃信华迈公司发布的数据显示，欧元区7月制造业采购经理人指数升至51.8，为2019年年初以来首次超过50的荣枯线。

德国是拉动欧盟经济增长的“火车头”，德国7月制造业采购经理人指数从6月的45.2升至50.0，为过去19个月以来的最高点。德国联邦经济和能源部最新评估认为，德国经济自今年5月就已开始复苏，工业部门持续恢复，第三季度德国经济将强劲增长。

不过，德国政府认为，经济全面复苏仍将是一个长期的过程，将在很大程度上取决于疫情防控情况，并受外部需求等多种因素影响。

“世界经济论坛”网站刊文分析称，欧洲经济出现复苏信号，主要得益于欧洲国家采取集体行动，共同应对疫情，并在欧盟层面出台大规模货币和财政刺激政策。欧盟国家为短期工作提供薪资补贴计划也有助于防止出现大规模失业。今年3月，欧洲中央银行就宣布了7500亿欧元紧急资产购买计划，此后又追加到1.35万亿欧元，为市场注入流动性。除此之外，德国、法国、荷兰等国也各自出台了刺激经济措施，应对疫情冲击，助力经济恢复。

欧盟经济复苏仍面临诸多挑战。国际货币基金组织预测，今年欧元区经济将萎缩10.2%，明年将增长6%。经济学家分析认为，欧盟经济增长前景将在很大程度上取决于疫情防控效果。经合组织在一份报告中预测，如果下半年出现第二波疫情，欧盟经济将出现大幅下滑，失业率也会上升。如果能够较好控制疫情，欧盟经济增长预期将相对乐观。

（本报布鲁塞尔8月17日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月18日 17 版）

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