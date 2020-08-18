美国最主要的对手是自己

从2018年起，美国先后出台多个战略报告，将中国视为主要战略对手的思路越来越清晰。在实践上，美国一些政客毫无道理、毫无底线地对中国进行全方位打压，不断挑衅中国核心利益。中美关系正面临建交以来最严重挑战。

中国真的是美国最主要的对手吗？美国可能还真没想清楚。

众所周知，近十几年美国是十分不爽。经济上虚多实少、头重脚轻，贫富差异日益扩大，内生增长动力不足，饮鸩止渴的财政金融刺激政策成为“续命”药方。政治上民主制度日益蜕化为党派恶斗和利益集团牟利的工具，权力分割与制衡异化为“否决政治”，政府部门机构频频关门，国家治理能力日益衰落。社会上人口结构正发生嬗变，族群对立加剧，阶级矛盾深化，极端事件频发，民粹主义泛滥。理念上陷入多重纠结，在左还是右、现实主义还是理想主义、开放还是封闭、效率还是公平、单边主义还是多边主义、理性民主还是极端民粹、“盎格鲁—撒克逊新教徒”价值观还是多元文化中反复徘徊。还有伊拉克和阿富汗两个战争泥潭，让美国劳民伤财，难以自拔。美国的发展进入瓶颈，领先的优势逐渐缩小，焦虑感不断上升。

美国走到今天这个地步，究其原因是美国的政治经济制度设计和运行出了问题，是短视逐利的必然结果。曾经提出自由民主制度是“人类意识形态发展的终点”的美国知名政治学者弗朗西斯·福山也持有相同的观点，认为美国走错了方向。美国的问题已到了非改不可的地步。

变革最需要的是战略的远见和壮士断腕的勇气。当下的美国有的是变革的愿望而缺乏变革的意志。短视、逐利、浮躁和自负仍在美国大行其道。回避矛盾，内祸外引成为当下美国最主要的政策选项。更有一些人借机把中国渲染成主要对手甚至敌人，为谋求一己之私利大开方便之门。

自己生病，别人吃药，打压中国就真能使美国变得更好、让美国再次伟大吗？答案显然是否定的。美国发动贸易摩擦，仅2019年一年美国民众就为此多支付了500亿美元的关税，但美国的对外逆差却没有明显减少，制造业回流也是寥寥无几。将疫情甩锅于中国，却没有改变美国在新冠肺炎疫情面前一败涂地的现实。在疫情的冲击下，美国经济创造了二战以来最大跌幅，国家债务大幅蹿升，美元地位一降再降。美国一些政客挑起意识形态斗争，制造中美人民对立，却没有改变美国治理衰败、社会矛盾深化的现实。弗洛伊德事件引发的抗议浪潮仍然绵绵不绝。美国一些政客见不得别人比自己更优秀，罔顾自由公平精神，假借无妄之名，以举国之力去打压、甚至是打劫中国企业，不仅威胁到自己企业的财路，让自己道义尽失，也使其他国家开始有意识地疏离美国，在和中国脱钩的同时，也在被世界脱钩。

美国要看清，当下美国最主要的对手是自己，将中国打造成对手是严重的战略误判，是在国内的“坑”还在不断塌陷的同时，又在国外给自己挖了个新“坑”，是把战略资源投入到错误的方向，只能让自己顾此失彼，越陷越深，真不知道美国如何会冒出如此清奇的思路。美国更要看清，面对横冲直撞、蛮横无理的美国，中国将作出坚定而又理性的回应，不会掉进美国挖的“坑”。美国不知己也不知彼，抓不住主要矛盾，为打压中国不惜付出“成比例代价”的思维非常危险，只会得不偿失。

回顾中美关系发展历史，可以用“合则两利、斗则俱伤”8个字精辟概括。中美关系正常化之后，中美合作给美国带来了实实在在的好处，为美国社会的稳定和发展作出了巨大的贡献。两国经贸关系支撑了美国260万个就业岗位，平均每年为每个美国家庭节省了850美元的生活成本，美国企业每年在华盈利超过500亿美元。近日，美国《华尔街日报》网站撰文指出，中国消费经济复苏，帮助一些美国公司抵消了因疫情蔓延销售严重下滑造成的损失。中国已成为不少美国公司的“避难所”。

时代在进步，中美关系回不到过去，也并不意味着一定要走向对抗。中美都是有全球影响力的国家，完全可以本着建设性的态度、创造性的精神，相互尊重，求同化异，合作共赢，将中美关系推向更高水平。

（作者为中国国际问题研究院特聘研究员）

《 人民日报 》（ 2020年08月18日 17 版）

(责编：白宇)