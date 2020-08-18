共同推动伊核问题政治外交解决进程（国际视点）

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美国自从单方面退出伊核协议以来，不断升级对伊朗“极限施压”政策，极力阻挠其他各方执行伊核协议，导致伊核问题不断升级。分析认为，坚持对话协商，开展外交努力是解决伊核问题的唯一正确途径。

俄罗斯总统普京8月14日发表声明说，俄方倡议安理会五常和德国、伊朗尽快就伊核问题举行视频峰会，以维护伊朗核问题全面协议。美国总统特朗普表示，他可能不会参加伊核问题视频峰会，并重申美国将在下周启动“快速恢复制裁”机制。分析认为，在联合国安理会否决了美国提出的延长对伊朗武器禁运的决议草案后，美方执意对伊朗采取“极限施压”举措，可能进一步加剧地区安全局势动荡。

“绝大多数安理会成员不支持美方决议草案”

8月14日，联合国安理会否决了美国提出的延长对伊朗武器禁运的决议草案。根据安理会公布的投票结果，只有美国和多米尼加共和国投了赞成票，俄罗斯和中国投了反对票，其余的11个成员都投了弃权票，其中包括英国、法国、德国、比利时等美国传统盟友。按照安理会议事规则，一项决议在安理会获得通过至少需要9票赞成，且五大常任理事国当中不能有任何一个国家投反对票。

2015年7月14日，伊朗和美国、英国、法国、俄罗斯、中国、德国达成历史性的伊朗核问题全面协议。根据该协议，伊朗承诺限制其核活动，换取国际社会解除制裁。2015年7月20日，安理会通过第2231号决议，对伊核协议加以核可，决定维持联合国对伊武器禁运至2020年10月18日。

2018年5月，美国单方面宣布退出伊核协议，并不断升级对伊“极限施压”政策，极力阻挠其他各方执行全面协议，导致伊核问题不断紧张升级。美国此次提出的决议草案，试图无限期延长对伊武器禁运，旨在进一步加大对伊朗的施压。

中国常驻联合国代表张军在相关发言中表示，美方决议草案的实质是恢复对伊制裁，是美对伊“极限施压”政策的延续，与伊核协议精神相悖，与第2231号决议条款不符，于法无据，于理不通。“绝大多数安理会成员不支持美方决议草案”。

德国常驻联合国代表冈特·绍特尔说，就对伊武器禁运问题，联合国安理会需要更多磋商，找到安理会全体成员都接受的解决方案。法国常驻联合国副代表安妮·盖冈说：“应该利用禁运到期前的时间，本着善意考虑一切外交解决方案。”

8月15日，俄罗斯外交部呼吁各方立即就伊核问题进行对话并开展建设性合作。俄罗斯外交部在发表的评论中指出，没有理由对伊朗实行武器禁运。美国推行的方针旨在破坏联合国安理会第2231号决议以及为解决伊朗核问题而达成的伊核协议，全世界对此坚决不接受，但美方仍一意孤行。

“凸显美国在伊朗问题上日益加深的全球孤立”

《纽约时报》指出，美方所提延长对伊朗实施武器禁运的决议草案在安理会被否决，“遭遇了一场尴尬的外交惨败，就连美国盟友也不肯屈从于美国政府的压力，凸显美国在伊朗问题上日益加深的全球孤立”。法新社分析说，表决结果凸显美国与欧洲盟友之间在伊核协议上的严重分歧。英国《卫报》表示，“美国在联合国遭到羞辱性的失败，其提议仅获得一个国家的支持。”

“在联合国75年的历史中，美国从未如此孤立。”伊朗外交部发言人穆萨维在社交媒体发文表示，“国际社会又一次发出了清晰的声音。美国应该倾听这些声音，否则将比现在更为孤立。”

塞尔维亚贝尔格莱德平等世界论坛主席日瓦丁·约万诺维奇在接受本报记者采访时表示：“延长对伊朗武器禁运只是一个幌子，美国的最终目的是彻底摧毁伊核协议，以达到随心所欲制裁伊朗的企图。”

根据联合国第2231号决议的“快速恢复制裁”条款，若伊朗被认为违反伊核协议，将自动恢复2015年伊核协议达成前联合国对伊实施的制裁。美国提出的延长对伊朗武器禁运决议草案被否决后，美国总统国家安全事务助理奥布莱恩表示，美方接下来将在联合国采取强硬措施，使“快速恢复制裁”机制发挥作用。美国常驻联合国代表克拉夫特也通过视频发表声明称，美国将在未来数日启动该机制并“不遗余力”地延长对伊武器禁运。

《欧盟动态》网站分析认为，按照美国政府单边主义外交的行事逻辑，如果没有特别强大的制约力量，美国很有可能会单方面在安理会强推启动“快速恢复制裁”机制。美国《原子科学家公报》日前载文呼吁，美国政府企图通过启动“快速恢复制裁”机制一劳永逸地摧毁伊核协议，德法英三国应采取预防性措施，声明将不执行任何由非协议参与方主导的联合国核制裁措施，维护安理会的合法性和权威性。

张军指出，作为全面协议退约者，美国已经丧失协议参与方资格，根本无权要求安理会启动“快速恢复制裁”机制。美国有关企图毫无法理依据，这是包括中方在内的绝大多数安理会成员的共识。

“努力推动制定伊核问题的集体解决方案”

伊核协议是经过联合国安理会决议核可的多边外交重要成果，是国际核不扩散体系和中东地区和平稳定的重要支撑，是以国际法为基础的国际秩序的重要组成部分。多方重申，有关各方应通过外交和对话，共同推动伊核问题政治外交解决进程。

普京14日在声明中指出，俄罗斯始终支持联合国安理会第2231号决议核可的伊核协议，始终认为伊核协议是一项重要政治外交成果，有助于避免武装冲突和巩固核不扩散体系。普京呼吁各方认真考虑举行伊朗核问题视频峰会的倡议。

特朗普15日作出可能拒绝与会表态后，俄罗斯副外长里亚布科夫对俄罗斯卫星通讯社表示：“莫斯科有关召开有德国和伊朗参加的联合国安理会常任理事国峰会的倡议仍然有效，该倡议旨在避免海湾紧张局势进一步升级，努力推动制定伊核问题的集体解决方案，希望美国再次斟酌此举的益处。”

欧洲研究国际中心欧洲—中国项目主任乔治·佐戈普鲁斯对本报记者说，美国政府出于自身政治考量置安理会决议核可的国际协议于不顾，是一种自私且不负责任的行为。欧盟与中国应保持密切沟通，继续推动伊核问题政治外交解决进程，维护国际核不扩散体系。比利时法语布鲁塞尔自由大学国际关系教授马里奥·特奥对本报记者说，伊核协议岌岌可危，设法挽救该协议是对多边主义和联合国决议与权威的坚决维护。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利此前发表题为《拯救伊核协议》的署名文章称，国际社会和伊朗花费了超过12年的时间才弥合分歧并达成伊核协议。现在该协议已成为全球防扩散架构的关键组成部分。欧盟将同国际社会一道通过外交途径维护该协议。

张军强调，坚持对话协商、开展外交努力是解决伊核问题的唯一正确途径。中方将继续同国际社会一道，共同捍卫全面协议和安理会决议，为推动伊核问题的政治解决作出不懈努力。

（本报布鲁塞尔、莫斯科8月17日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月18日 17 版）

(责编：白宇)