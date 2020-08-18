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命运与共同凉热（中国制度面对面(14)）

——和平外交政策如何营造良好国际环境？

2020年08月18日05:44  来源：人民网－人民日报
 

　　疫情无国界，全球共战役。危机时刻，国际社会选择紧紧站在一起。

　　面对疫情，中国采取最全面最严格最彻底的政策举措，最大限度防止疫情向外扩散，第一时间通报疫情信息，展现了“敢于负责、积极作为”的大国担当；

　　面对疫情，许多国家、国际组织和友好人士纷纷表达慰问和支持，以不同的方式向中国伸出了援手，汇聚成“岂曰无衣，与子同裳”的滚滚暖流；

　　面对疫情，中国尽己所能给150多个国家和4个国际组织提供抗疫援助，向27个国家派出医疗专家组，积极分享病患诊疗方案和疫情防控经验，谱写了“投我以木桃，报之以琼瑶”的人间佳话；

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　　大道不孤，守望相助。在这场全球公共卫生安全的保卫战中，国际社会唱响了一曲人类命运共同体的大合唱。在当今世界处于百年未有之大变局的时代背景下，如何让世界各国求同存异、携手共创美好未来？习近平总书记站在全人类的高度，提出了推动构建人类命运共同体的重大倡议，对世界走向作出了响亮的回答。这一中国特色大国外交的鲜明标识，不仅体现了中国始终不渝走和平发展道路的坚定决心，也彰显了中国守护人类共同家园的博大情怀。

　　一 和平发展：完善全方位外交布局

　　“胞波感情重，江水溯源长。”习近平总书记2020年首次出访就来到缅甸，与缅各界人士广泛交流，深化两国互利合作，共话千年胞波情谊。25个小时、12场活动，见证了中缅关系的“高光时刻”。从周边邻国做起，编织全球伙伴关系网络，不断完善我国外交布局，是中国特色大国外交的和平发展“路线图”。

　　遥想新中国刚刚成立时，以美国为首的西方国家孤立和封锁我们，和中国建交的国家寥寥无几。1950年，仅有17个国家与中国建交。70年来，中国奉行独立自主的和平外交政策，高举和平发展的旗帜，坚持和平共处五项原则，赢得了国际社会特别是发展中国家的广泛认同。越来越多的国家与中国建交，坚定地和中国站在了一起。目前，我国已经同180个国家建立了外交关系，同112个国家和国际组织建立了不同层级的伙伴关系，“朋友圈”遍布七大洲五大洋。

　　当今世界正处于大发展大变革大调整时期，和平与发展仍然是时代主题，但世界面临的不稳定性不确定性突出，兵戎相见时有发生，金融风暴余波未了，恐怖袭击此起彼伏，难民问题愈演愈烈，“灰犀牛”风险危机四伏，“黑天鹅”事件防不胜防，尤其是此次新冠肺炎疫情全球大流行严重威胁人类健康，世界仍然很不太平。面对人类当前的诸多不和谐因素，作为地区和世界和平的捍卫者、建设者和贡献者，中国将继续高举和平发展、合作共赢旗帜，全面发展同各国友好合作，推动构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架，打造区域命运共同体，加强同广大发展中国家团结合作，努力走出一条国与国交往的新路。

　　推动建设新型国际关系。现代国际关系伴随着民族国家的产生而兴起，打上了鲜明的西方印记。虽然西方国家也在国际关系中倡导所谓平等、公正、民主、法治等价值理念，但强权政治和霸权主义始终是近代以来国际关系的主要逻辑。中国主张，世界上的事情应该由大家平等协商解决，而不能由一两个大国说了算。无论是维护和平稳定，还是促进共同发展，都必须充分贯彻民主的原则，把相互尊重、公平正义、合作共赢作为处理国家间关系的基本准则。我国始终坚持和平共处五项原则，坚持国家不论大小、强弱、贫富一律平等，尊重各国人民自主选择发展道路的权利，反对干涉别国内政，维护国际公平正义，推动国际关系向着民主化、法治化、合理化的方向发展。

　　反对霸权主义强权政治。近些年来，某些国家炮制包括“新干涉主义”在内的借口，打着民主、人权、自由的旗号，在一些国家大搞“颜色革命”，甚至诉诸武力、大打出手，极尽恃强凌弱之能事。事实反复证明，霸权不能从根本上解决问题，只会导致新的更大矛盾。我国反对一切形式的霸权主义和强权政治，反对动辄使用武力或以武力相威胁，主张通过对话协商、和平手段解决国际争端和热点难点问题，永远做维护世界和平的坚定力量。

　　奉行防御性的国防政策。随着中国的快速发展，西方一些人拿所谓“修昔底德陷阱”“金德尔伯格陷阱”来说事，大肆渲染“国强必霸”，把中国描绘成一个可怕的“魔鬼”，似乎哪一天就要危害世界。这些都是彻头彻尾的以小人之心度君子之腹。近10年来，中国军费开支占GDP比例平均约为1.3%，低于世界平均水平。中华民族没有侵略别人、称王称霸的基因，也永远不会称霸，永远不搞扩张。中国的和平发展，不仅不会对任何人造成威胁，而且还会给世界带来福音。

　　二 合作共赢：推进开放体系建设

　　“世界工厂”“国际车间”“制造大国”，这些都是对中国在全球产业链供应链中枢纽地位的形象说法。受新冠肺炎疫情影响，中国制造业一度停摆，导致全球产业链受到严重冲击，甚至面临断供的危险。为把疫情对世界经济影响降到最低，中国在严格抓好疫情防控的基础上，加快外贸企业的复工复产，以保证国际供应链条的顺畅运转。这着实让世界松了一口气，“中国工厂机器一开动，全球产业链就稳了”。

　　中国始终把正确处理“义”和“利”的关系作为外交工作的重要原则，在维护国家和人民利益的同时，推动人类共同利益的实现。义利观作为中国传统哲学思想的精髓，强调见利思义、以义取利、重义轻利、舍利取义，始终把“义”放在首位。改革开放40多年来，我国在对外合作中始终秉持正确的义利观，贯彻互利共赢、共同发展的方针，不仅使中国以世界上少有的速度发展起来，也为促进世界繁荣发展作出了重要贡献。

　　当今时代，开放融通的潮流滚滚向前，中国经济已经深深融入世界经济的汪洋大海，成为世界经济发展的动力之源和稳定之锚。近些年来，中国经济对世界经济增长的贡献率一直保持在30%左右。我国今天的经济地位是在开放中形成的，未来赢得更大的发展也必须在开放中实现。我国将按照党的十九届四中全会的部署，坚持互利共赢的开放战略，以推进合作共赢的开放体系建设为抓手，建设更高水平开放型经济新体制，推动建设开放型世界经济。

　　“一带一路”高质量。共建“一带一路”，就是打造一个政治互信、经济融合、文化包容的国际合作平台，为促进全球共同发展提供支撑。6年多来，“一带一路”由点到面、由理念到行动、由愿景到现实，逐步成为全球最受欢迎的公共产品之一。目前，已有近170个国家和国际组织与中方签署了合作文件，联合国大会、联合国安理会等重要决议均纳入“一带一路”相关内容。当前和今后一个时期的工作重点，就是在完成总体布局、勾画出“大写意”的基础上，推动“一带一路”向高质量发展转变，描绘出精雕细琢的“工笔画”。

　　贸易投资自由化便利化。当前，民粹主义、保护主义、单边主义、逆全球化思潮泛滥，个别国家把国内问题归咎于外部冲击，认为他们在现有贸易体制下“吃了亏”，采取包括贸易在内的各种手段打压其他国家发展，甚至不惜频频“退群”“毁约”“甩锅”，试图另搞一套，对多边贸易体制带来严重危害。中国坚决捍卫经济全球化，坚定维护多边贸易体制，推进贸易和投资自由化便利化，推动构建公正、合理、透明的国际经贸规则体系，促进全球经济进一步开放、交流和融合。

　　开放安全有保障。打开国门搞建设，难免会泥沙俱下，扎紧安全篱笆至关重要。在引进来的过程中，要吸收好国外先进的东西，也要警惕外来颠覆渗透活动，防范消极腐朽思想的侵蚀；在走出去的过程中，随着我国公民和法人走出去的规模越来越大，海外安全风险也逐渐增大。据统计，目前海外中国企业有近4万家，留学生约150万人，2019年我国公民出境人次约为1.7亿。必须加快构建海外利益保护和风险预警防范体系，完善领事保护工作机制，切实维护海外同胞生命财产安全。

　　开放带来进步，封闭必然落后。在一些国家急于关上大门的时候，中国对外开放的大门将越开越大，以更加开放的姿态拥抱世界，以实际行动推动经济全球化坚定前行，在更大的范围内发展自己、造福世界。

　　三 公正合理：参与全球治理体系变革

　　从博鳌亚洲论坛到中法全球治理论坛、从德国科尔伯基金会演讲到瑞士日内瓦万国宫演讲、从俄罗斯乌法金砖国家领导人会晤到二十国集团领导人杭州峰会……习近平总书记在多个重大国际场合，深刻阐述共商共建共享的全球治理观，强调要积极变革全球治理体系，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

　　全球治理格局取决于国际力量对比，全球治理体系变革源于国际力量对比变化。21世纪以来，以中国为代表的新兴市场国家和发展中国家迅速崛起，经济总量在全球占比接近40%，对全球经济增长的贡献率达到80%，国际力量对比出现“东升西降”的历史性变化。随着国际力量对比消长变化和全球性挑战日益增多，现有的全球治理体系有些力不从心，难以应对和解决面临的问题，改革全球治理体系迫在眉睫，人们的呼声越来越高。

　　随着中国日益走近世界舞台中央，我国在国际上的话语权和影响力也“水涨船高”。过去，中国“个头小”，说话没人听。现在不一样了，中国变成“大块头”了，世界上的事情大家都想听听中国怎么说，国际社会期望看到消除全球治理赤字的中国方案。中国作为负责任的大国，将积极参与全球治理体系改革和建设，引领世界格局演变方向，引领人类文明发展方向。

　　推动全球经济治理变革。2008年国际金融危机以来，全球经济版图深度调整，西方发达国家日渐式微，新兴市场国家和发展中国家发展势头迅猛。相对于国际力量对比发生变化的趋势，全球经济治理机制的代表性和适应性不强，表现出“肌无力”，对全球经济增长乏力束手无策，亟须进行变革。作为世界第二大经济体，中国理应在全球经济治理体系变革中有更大作为，积极参与并努力引领国际经贸规则制定，主动提供国际公共产品，更好维护我国和广大发展中国家的共同利益。

　　共同应对气候变化。2020年1月，国际清算银行首次提出“绿天鹅”事件的概念，认为未来气候领域可能出现极具破坏力的现象，给人类的经济增长和社会生活带来无法估量的损失，进而可能引发金融危机和社会动荡。持续半年之久的澳大利亚山火、席卷非洲和亚洲多国的沙漠蝗虫等极端灾害，都与气候变化密切相关，再次给人类敲响了警钟。世界各国必须行动起来，在共同但有区别的责任、公平、各自能力等原则基础上开展应对气候变化国际合作。中国将坚守国际承诺，坚定不移走绿色低碳可持续发展之路，善尽维护人类家园的国际责任。

　　维护以联合国为核心的国际体系。现行的国际体系，是第二次世界大战后在以美国为首的西方国家主导下建立起来的，虽然存在着一些不足和弊端，但在过去70多年，对维护世界和平发展起到了重要作用。改革和完善现行国际体系，并不意味着推倒重来、另起炉灶，而是在整体框架下进行调整和创新。中国坚定维护联合国在全球治理中的核心地位，支持上海合作组织、金砖国家、二十国集团等平台机制化建设，推动构建更加公正合理的国际治理体系。

　　世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。在通达人类命运共同体的光辉大道上，中国将和世界各国一道，为摆脱贫困落后、促进繁荣发展而不懈努力，为消除分歧战乱、维护和谐稳定而持续奋斗，为弭平文明隔阂、加强交流互鉴而贡献力量，携手建设更加美好的世界。

　　深度阅读

　　1.习近平：《携手抗疫 共克时艰——在二十国集团领导人特别峰会上的发言》，《人民日报》2020年3月27日。

　　2.习近平：《团结抗疫 共克时艰——在中非团结抗疫特别峰会上的主旨讲话》，《人民日报》2020年6月18日。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月18日 07 版）
(责编：白宇)
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