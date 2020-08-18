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疫情在新西兰最大城市奥克兰再次暴发

新西兰总理宣布推迟大选

本报驻澳大利亚记者  刘天亮  陈效卫

2020年08月18日05:43  来源：人民网－人民日报
 

　　8月17日，新西兰总理杰辛达·阿德恩宣布，由于新冠肺炎疫情出现反弹，原定于9月19日举行的大选将推迟4周至10月17日举行。

　　阿德恩在当天举行的新闻发布会上表示，推迟大选的原因是疫情在新西兰最大城市奥克兰再次暴发。11日，奥克兰报告4例感染源不明的新冠肺炎确诊病例，打破了新西兰102天未发现社区传播病例的纪录。12日，奥克兰防疫响应级别从Ⅰ级上调至相当于“封城”的Ⅲ级。新西兰其他地区防疫响应级别已上调至Ⅱ级。截至17日，新一波疫情新增病例累计78例。

　　阿德恩说，推迟大选是疫情在奥克兰再次暴发情况下作出的无奈选择，但已充分考虑各党派意见。阿德恩强调，疫情还将在全球范围内持续蔓延，人们要适应疫情形势下的许多改变。

　　新西兰疫情反弹引发民众对安全的担忧。据《新西兰先驱报》17日报道，一份最新民调显示，60%的人认为选举不应该在9月19日举行。在新一轮疫情影响最为严重的奥克兰，只有34%的人希望选举按计划进行。在惠灵顿和坎特伯雷等其他大城市，分别有53%和43%的人支持推迟选举。

　　受疫情影响，上周起新西兰各政党纷纷暂停了竞选活动，并呼吁推迟大选。最大在野党国家党党首朱迪思·柯林斯上周曾建议将大选推迟至今年11月甚至明年。和工党组成联合政府的优先党党首彼得斯暗示，如果不同意推迟大选，有可能提起对政府的不信任案。阿德恩表示，如果大选前奥克兰的疫情仍未得到有效控制，选举委员会有权以“一周接一周”的方式继续推迟大选。

　　根据新西兰法律，大选原则上每3年举行一次，但没有固定的选举日，由总理决定选举时间。总理有权将大选推迟最多两个月。

　　（本报堪培拉8月17日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月18日 03 版）
(责编：白宇)
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