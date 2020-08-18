出于强盗逻辑和政治私利的巧取豪夺

本报北京8月17日电 （记者王骁波）针对美国总统特朗普日前签署行政令，要求字节跳动公司90天内剥离抖音海外版（TikTok）在美运营所有权益，外交部发言人赵立坚17日说，TikTok几乎满足了美方提出的所有要求，但仍逃不过美国一些人出于强盗逻辑和政治私利对其采取的巧取豪夺。中方敦促美方立即纠正错误，停止诬蔑抹黑中国，停止无理打压别国企业。

赵立坚在例行记者会上回答有关提问时说，据报道，TikTok美国业务包括总裁在内的公司中高管理层全部聘用美国人，其服务器在美国，数据中心在美国和新加坡，运营团队全部实现了本地化。公司雇用了1500名美国员工并承诺创造1万个就业岗位。TikTok还对外公开了审核政策和算法源代码。“可以说，TikTok几乎满足了美方提出的所有要求，但仍逃不过美国一些人出于强盗逻辑和政治私利对其采取的巧取豪夺。美国一些政客非要无中生有、罗织罪名，置TikTok于死地。”

赵立坚表示，在美国一些政客眼里，“国家安全”仿佛成了美国给别国找事的“万金油”，成为这些人无理蛮横打压非美国企业的“尚方宝剑”。美国口口声声称TikTok等企业危害美国国家安全，但就连美国中情局有关评估报告也显示，没有证据证明中方拦截了TikTok数据或利用TikTok侵入用户手机。美国有关智库也表示，仅仅因为某款应用软件属于中国企业就将其禁用的做法绝不是出于安全理由。“这再次证明，所谓自由、安全不过是美国一些政客所奉行的‘数字炮舰政策’的借口。”

他说，这种霸凌行径是对美方一贯标榜的市场经济和公平竞争原则的公然否定，违反国际贸易规则，肆意侵害他国利益，也必将损害美国自身利益。“我们敦促美方立即纠正错误，停止诬蔑抹黑中国，停止无理打压别国企业。”

《 人民日报 》（ 2020年08月18日 03 版）

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