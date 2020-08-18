“外国投资者对中国市场的信心持续增强”（外媒看中国）

今年以来，新冠肺炎疫情全球扩散给世界经济造成巨大冲击，中国经济经受住了疫情考验，彰显出强大韧性和发展潜力。中国率先控制住疫情，全面推进复工复产，是疫情后首个实现经济增长由负转正的主要经济体。不少外国媒体、机构等看好中国经济发展前景，认为中国将为世界经济复苏注入信心和动力。

《俄罗斯报》网站日前发表题为《中国经济向世界展示发展潜力》的文章称，中国经济复苏直接得益于中国政府从实际出发，有效统筹疫情防控和经济社会发展，尤其是落实“六稳”“六保”工作要求，大大提高了中国经济应对压力和挑战的能力。

总部位于华盛顿的国际金融协会8月12日发布报告说，中国经济第三季度和第四季度有望实现较高增幅。报告指出，得益于对疫情的有效控制和政策支持，中国经济第二季度大幅反弹。中国推出的相关货币和财政刺激措施继续发挥作用，将帮助中国经济进一步恢复，并在今后两年内继续支持经济增长。英国智库牛津经济研究院高级经济学家胡东安认为，“中国的（经济）复苏总体步入正轨”。

日本颇具影响力的英文报纸《日本时报》8月16日刊文称，中国有望成为今年唯一实现正增长的主要经济体。日本综合研究所上月底发布中国经济展望报告指出，当前中国经济复苏远超预期。报告说，中国供给迅速恢复，拉动经济增长；中国政府积极推动复工复产，减免企业社保负担，加大对企业融资支持，就业形势也呈现改善势头。报告认为，中国经济将会继续复苏。

外媒持续关注中国经济主要指标继续回暖。美国《华尔街日报》报道称，7月份中国主要经济指标继续改善，经济恢复势头延续。中国国家统计局日前表示，当前市场需求和企业活力增强，宏观政策力度加大，将为下半年经济恢复起到重要作用。今年以来，中国采取一系列积极的财政政策、稳健的货币政策，对于投资增长发挥了积极作用。

法国国际广播电台报道，当前世界经济受到疫情严重冲击，7月份中国采购经理指数继续回升，连续5个月位于临界点以上，显示出中国经济复苏比预期更加平稳。

《日本经济新闻》报道，在上海期货交易所，用于汽车、建材和饮料罐等制造业的铝库存量大幅减少。有分析认为，这一趋势与中国汽车产业等的需求有关。日本瑞穗银行金融市场部调查负责人能见真行表示：“这是中国汽车等制造业复苏的证明。”

中国持续扩大对外开放，积极推进对外经贸合作，有效提振了世界总需求，促进了国际贸易发展。中国海关总署数据显示，7月份，我国货物贸易进出口同比增长6.5%，延续了6月份进出口增速双双“转正”的良好态势。英国《金融时报》报道称，中国出口在7月份实现大幅增长，显示出中国对外贸易的韧性。

俄罗斯自由媒体网发表俄《劳动报》观察家米哈伊尔·莫罗佐夫的评论文章指出，中国外贸迅速复苏得益于中国政府果断采取一系列刺激进出口的措施。中国提高商品通关效率，积极扩大进口，还支持自贸试验区、自贸港和保税区建设，彰显了中国坚持扩大对外开放的决心。莫罗佐夫表示：“从各方面看，中国仍将是世界经济增长的重要动力。”

《俄罗斯报》网站刊文指出，今年《海南自由贸易港建设总体方案》公布，第127届广交会成功举办，再次大幅缩减的2020年版外商投资准入负面清单公布……“这些都说明中国继续向更高水平开放迈进，外国投资者对中国市场的信心持续增强”。

“德国之声”报道，多年来，中国是维持全球增长的主要支柱。中国经济日趋多元化，有望在今年实现正增长，有助于缓解疫情对世界经济的冲击。

日本《朝日新闻》日前刊登日本国际政治学者藤原归一的文章表示，中国迅速走出疫情影响，世界经济将在中国经济的拉动下实现复苏。后疫情时代，中国经济的影响力将进一步增强。

（本报北京、东京、莫斯科、布鲁塞尔8月17日电 记者龚鸣、刘军国、屈佩、方莹馨）

《 人民日报 》（ 2020年08月18日 03 版）

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