当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起。一段时间以来，中国企业走出去步伐明显加快，更广更深参与国际市场开拓。一些外国媒体、企业、专家等表示，中国企业积极开展技术创新、业态创新，不断激发中国经济发展的潜力与活力，为世界经济发展带来更多机遇。

“中国经济具有强劲内生动力，助推企业国际化进程”

近期发布的多个全球榜单，标注出中国企业的不断发展壮大。

胡润研究院日前发布全球独角兽最新榜单显示，美国和中国拥有最多的独角兽企业，分别以233家和227家领先。在排名前十的企业中，6家是总部设在中国大陆的企业。

日前，全球科技市场分析企业Canalys发布第二季度全球智能手机市场分析报告，显示华为出货量首次超过三星，在全球市场占比中夺冠，小米和OPPO分列全球出货量第四和第五位。在欧洲地区，小米成为规模增长最快的厂商，市场占有率达17%。

中国经济进入高质量发展阶段，越来越多的中国企业加大创新力度，发展自主创新技术和自主品牌，加快迈向全球价值链中高端的步伐。

美国康奈尔大学商学院研究员安妮·米鲁和洛德丝·卡萨诺瓦在西班牙环球网站发表署名文章认为，40多年来，中国经济保持年均近10%的增长，中国企业在这一过程中不断发展壮大。中国拥有全球最大的汽车销售、移动支付、电子商务、化妆品销售市场等，民众购买力不断提升。文章指出，中国政府越来越重视创新和科技发展，采取一系列举措推动中国企业国际化进程。

“中国经济具有强劲内生动力，助推企业国际化进程。”南非标准银行经济学家杰里米·史蒂文斯表示，多年来，中国经济保持平稳快速增长，中国消费市场巨大、内在潜力深厚，为中国企业的成长提供了保障。中国持续优化营商环境，鼓励企业技术创新，源源不断释放滋养企业的活力。“中国企业不断开拓国际市场，也为中国经济进一步发展输送动力。”

“在日益成熟的创新生态系统中，中国创新企业将继续快速成长”

天下之事，非新无以为进。

中国深入实施创新驱动发展战略，鼓励企业创新，激发企业活力，培养起一批具有国际影响力的创新型企业。

《财富》杂志世界500强企业名单上，中国企业数量迅猛增长；国际知名机构发布的“2020全球最具价值品牌500强榜单”显示，近10年来，全球品牌排行榜品牌价值总体增长了43%，而中国入榜品牌的总价值增速几乎是榜单整体品牌价值增速的8倍……

西班牙环球网站日前刊文列出中国企业创新发展“成绩单”，称“中国跨国企业在全球范围内不断拓展，中国企业和品牌的成功改变了全球竞争面貌”。文章认为，中国企业的国际竞争力不断提升，在创新和科技领域进步迅速，华为、腾讯、中国工商银行等已跻身世界知名品牌之列，阿里巴巴、腾讯等成为移动支付、人工智能的行业领跑者。

“中国拥有世界一流的研发和创新环境。”中国欧盟商会6月发布《中国欧盟商会商业信心调查2020》报告称，40%的会员企业认为，中国的创新水平高于世界平均水平，尤其在金融服务、专业服务、医疗器械、航空航天和环境领域；69%的会员企业认为，中国企业的创新水平与欧洲企业相当或更高。报告指出，“2019年，中国成为提交国际专利申请量最多的国家就是实证。”

“中国的创新环境愈发成熟。”瑞银资产管理公司发表分析文章称，中国拥有庞大的市场规模，在科学、技术、工程和数学等领域拥有大量人才，具有最完备的产业配套条件，中国企业可以快速开发产品并推向市场。文章表示，中国企业正在引领众多领域的突破性技术创新，如人工智能驱动的“城市大脑”、可折叠智能手机屏幕、广泛应用于多种场景的机器人等。“创新带来光明发展前景，中国还将涌现更多创新型企业。”

在俄罗斯国际事务委员会亚洲社会经济与政治专家达丽雅·斯特列拉维娜看来，在鼓励创新的整体环境下，中国一大批独角兽企业迅速成长为“科技巨人”。她认为，中国还将增加对战略性新兴产业领域的投资，在政府政策支持下，“在日益成熟的创新生态系统中，中国创新企业将继续快速成长”。

“中国通过自身的发展，为全球经济增长作出重要贡献”

抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。

7月下旬，山东青岛港前湾码头。由青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司生产的首批45列中国电动车组装船发往瑞典，整体细节设计、约70%的生产制造都为“青岛造”。

8月初，福建三峡海上风电国际产业园。首批“福建造”风电机组启运出口，将供应给土耳其最大分散式风电Yucel项目，为当地钢铁厂、农场以及冷库提供绿色能源。

同样是8月，贵州平坝县夏云工业园。一台满载近5000套“贵州产”马桶盖的集装箱卡车驶出，将搭乘中欧班列出口至德国，高质量中国产品走进国外民众的日常生活。

今年以来，中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，外贸进出口好于预期。随着复工复产达产全面推进，中国企业迈向国际市场的步伐稳健有力。

史蒂文斯表示，中国重视创新发展，一大批创新型企业走出国门，为世界带来了惊喜。传音、华为、海信、联想等中国品牌已深入非洲人民的生活，中国企业的技术创新产品让非洲人民的生活越来越现代化。

比利时赛百思中欧商务咨询公司首席执行官弗雷德里克·巴尔丹表示：“中国企业具有强大的市场竞争力，一些中国企业及其技术在国际市场上获得成功，受到欧洲消费者的认可，我们对中国企业继续拓展国际市场充满信心。”

法国中国经济问题专家玛丽—弗朗索瓦丝·勒纳尔表示，随着中国经济转型升级，中国制造企业逐渐迈入中高端，产品质量和品牌影响力不断提升。在消费升级的背景下，中国经济将以自主科技创新实现更好发展。

西班牙拉法尔·德·比诺基金会刊文称，得益于中国高效的产业链供应链运转，中国产品普遍具有高性价比优势。中国是世界上重要的创新国家，是全球研发投入最多的国家之一，专利数、研究人员数量、科学论文发表量等位居世界前列。“中国通过自身的发展，为全球经济增长作出重要贡献。”

（本报北京、马德里、布鲁塞尔、莫斯科、约翰内斯堡8月17日电 记者龚鸣、姜波、方莹馨、殷新宇、李滢嫣）

《 人民日报 》（ 2020年08月18日 03 版）

(责编：白宇)