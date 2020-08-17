预计2025年中国城镇化率将达65.5%

人民网讯 8月17日，中国社会科学院农村发展研究所、中国社会科学出版社在北京联合举行了《中国农村发展报告2020》发布会暨“十四五”时期中国农村发展高层论坛。

报告认为，“十三五”时期，在国家强农惠农支农政策的支持下，中国在保障粮食安全、促进农业转型升级、农村一二三产业融合、农民增收致富等方面均取得了显著成效，农村全面小康建设扎实稳步推进，脱贫攻坚目标任务已接近完成。但是，也应该看到，目前农村发展中仍面临着诸多矛盾和问题，如农民种粮积极性下降、农民持续增收难度加大、农村老龄化日趋严重、农村民生短板突出、村庄分化日益加剧等，需要引起高度重视。“十四五”时期是中国经济社会发展的重要转折时期，也是实现全面建成小康社会目标后向全面建成社会主义现代化强国迈进的承上启下的关键时期。在这一时期，中国农村发展形势将呈现出新的特点。预计到2025年，中国城镇化率将达到65.5%，保守估计新增农村转移人口在8000万人以上；农业就业人员比重将下降到20%左右；乡村60岁以上人口比例将达到25.3%，约为1.24亿人。到“十四五”期末，有可能出现1.3亿吨左右的粮食缺口，其中谷物（三大主粮）缺口约为2500万吨。上海、江苏、浙江、北京、天津5省市预计将在2025年前后率先基本实现农业农村现代化目标值，引领全国农村发展。

报告指出，“十四五”时期中国农村发展的总体思路是：以确保国家粮食安全为前提，以深化体制改革和加快科技创新为动力，以农业农村高质量发展为主线，以促进农村产业转型升级、提升农村公共服务质量、推动农民持续增收致富、全面提升综合治理能力为重点，加快推进美丽乡村、智慧乡村和善治乡村建设，为2035年基本实现农业农村现代化奠定坚实基础。一句话，就是要“巩固一个确保、强化两大动力、贯穿一条主线、聚焦四大重点、建设三个乡村”。为此，需通过补短板、调结构、抓改革、强治理，促进乡村全面振兴。一是着眼重点区域、重点领域、重点人群，补齐农村民生短板。二是在保障粮食安全的前提下，提质量善布局，大力提升农业生产率，强化数字乡村建设，全面优化农村产业结构。三是做好承包地延包试点工作，推进农村“三块地”改革，拓展确权成果应用，着重深化农村集体产权制度改革，通过全面深化农村改革，提升协同效应。四是通过厘清治理主体职责边界，适应乡村社会变动带来的新型治理需求，优化治理手段，强力提升乡村综合治理能力。

中国农村发展报告发布了中国农村发展指数及中国农村发展指数测评报告。一是农村发展水平继续稳步提高。二是生态环境改善明显，维度发展失衡有恶化倾向。三是农村发展的主要贡献来自生活水平提升。四是地区间差距有所扩大。在省级层面，农村发展整体上呈“两端分化、中间趋同”的分布特征。

全国城乡融合发展程度保持持续提高的态势，但是进展速度呈减缓趋势；各领域城乡融合发展全面提升，特别是生态环境一体化成效显著；各地区城乡融合发展程度稳步提高，而且区域差距持续缩小。为此，报告提出要稳步提高人口城镇化水平，优先推进城乡融合发展中的城乡一样化内容，促进城乡要素自由流动，提升城乡基本公共服务均等化水平，以三产融合发展化解城乡二元经济，进一步加大美丽乡村建设力度。

(责编：李婷(实习生)、常红)