王毅赴机场迎接驻休斯敦总领事馆全体馆员回国

2020年8月17日晚，驻休斯敦总领事馆全体馆员乘包机抵达北京，外交部在首都机场举行简短庄重迎接仪式。国务委员兼外交部长王毅出席并讲话。

王毅在讲话中指出，面对美方违反国际关系基本准则，要求关闭中国驻休斯敦总领事馆这一突发事件，总领事馆全体同志们临危不乱，处变不惊，牢记祖国人民的嘱托，履行外交人员的职责，在极其困难甚至危险的环境下，坚决维护了国家的核心利益，坚决维护了国家和民族的尊严，坚决维护了中国驻外机构的正当权益，以实际行动表明中国驻休斯敦总领事馆是一个坚强、团结、有力的优秀集体，每位同志都是关键时刻顶得住，冲得上，有理想、有担当的外交战士。

王毅表示，驻休斯敦总领事馆的这场风波表明，美国的反华势力正在不择手段破坏中美关系，处心积虑阻挡中国的发展。但这是逆历史潮流而动，决不可能得逞！我们坚信，要对话，不要对抗仍是两国的主流民意，我们坚信，中美关系历经风雨后还会浴火重生。我们坚信，中国的命运掌握在中国人民的手中，在中国共产党的领导下，任何人、任何势力都无法阻挡我们迈向民族复兴的步伐。

王毅强调，面对百年未有之大变局，面对全球疫情的新挑战，外交战线全体同志必须做好迎接更大风险、经受更多考验的准备。只要我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定信念，保持定力，担当进取，开拓创新，就一定能够战胜一切艰难险阻，取得一个又一个胜利！外交战线全体同志要共同努力，加倍奋斗，为推进中国特色大国外交、为实现中华民族伟大复兴作出更大贡献。

迎接仪式上，外交部党委书记齐玉还代表部党委宣布授予驻休斯敦总领事馆集体三等功。（人民日报客户端 暨佩娟）

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