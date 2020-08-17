外交部：敦促美方停止无理打压别国企业

人民网北京8月17日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持17日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：14日，联合国安理会对美国提交的延长对伊朗武器禁运决议草案进行表决，决议草案未获通过。其中，中国、俄罗斯投了反对票，法国、英国、德国等11个国家投了弃权票，仅美国及多米尼加投了赞成票。同日，俄罗斯总统普京倡议安理会五常及德国、伊朗就伊核问题举行视频峰会。中方对此有何评论？

赵立坚：正如你刚才提到的，在安理会对美国决议草案的表决中，绝大多数安理会成员反对美方错误做法，认为应切实维护和执行伊核问题全面协议和安理会第2231号决议。

这一表决结果再次说明：单边主义不得人心，霸凌行径不会得逞，任何将自身利益凌驾于国际社会共同利益之上的企图必将以失败而告终。近年来，美国奉行单边主义，大搞“美国优先”，放弃自身国际义务，任性“毁约”“退群”，早已信誉扫地。我们敦促美方早日摒弃单边主义，停止单边制裁和“长臂管辖”，采取理性务实态度，回归遵守全面协议和安理会决议的正确轨道。

关于俄方提出的关于就伊核问题召开视频峰会的倡议，中方对此表示欢迎，赞赏俄方为缓和伊核紧张局势、加强地区安全所做努力。中方一贯坚定支持伊核全面协议，致力于维护中东地区和平稳定。我们愿与有关各方继续保持密切沟通协调，共同推动伊核问题政治解决进程。

路透社记者：据报道，中美本应于8月15日举行经贸磋商。请问磋商是否于8月15日举行？如未举行，原因是什么？

赵立坚：关于中美经贸协议的具体情况，建议你向主管部门询问。

中国日报记者：据了解，加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院将于当地时间8月17日就孟晚舟案举行庭审，讨论涉案证据信息披露问题。目前已公开的信息显示，加执法机构在策划和实施对孟晚舟逮捕行动中涉嫌违规和滥用程序，包括与美国联邦调查局（FBI）合谋行动，在温哥华机场故意拖延时间，并对孟晚舟进行不正当搜查和盘问等。孟的律师团队向加法院主张要求加检方披露更多涉案证据信息。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中方在孟晚舟事件上的立场是一贯和明确的。目前已披露的相关证据充分表明，美国和加拿大滥用双边引渡条约，对中国公民任意采取强制措施，严重侵犯了中国公民的合法权益。美方的目的是打压中国高技术企业和华为公司，加拿大扮演了美方帮凶的角色，这是一起严重的政治事件。这不仅是中方的看法，国际社会以及加、美不少有识之士对此都看得清清楚楚。

我要强调的是，中国政府维护本国公民和企业正当合法权益的决心坚定不移。同时，我们也支持相关企业和个人拿起法律武器维护自身权益。我们再次敦促加方认真对待中方严正立场和关切，立即释放孟晚舟女士，让她早日平安回到中国。

中新社记者：14日，美国总统特朗普签署行政令，要求字节跳动公司在90天内剥离TikTok在美业务。特朗普称，有可信证据表明该公司可能采取威胁美国家安全的行动。中方对此有何评论？

赵立坚：近期中方多次就有关TikTok问题讲事实、讲真相、讲道理。这里我再补充两点：

第一，据报道，TikTok美国业务包括总裁在内的公司中高管理层全部聘用美国人，其服务器在美国，数据中心在美国和新加坡，运营团队全部实现了本地化。公司雇佣了1500名美国员工并承诺创造1万个就业岗位。TikTok还对外公开了审核政策和算法源代码。可以说，TikTok几乎满足了美方提出的所有要求，但仍逃不过美国一些人出于强盗逻辑和政治私利对其采取的巧取豪夺。美国一些政客非要无中生有、罗织罪名，置TikTok于死地。

第二，在美国一些政客眼里，“国家安全”仿佛成了美国给别国找事的“万金油”，成为这些人无理蛮横打压非美国企业的“尚方宝剑”。美国口口声声称TikTok等企业危害美国国家安全，但就连美国中情局有关评估报告也显示，没有证据证明中方拦截了TikTok数据或利用TikTok侵入用户手机。美国有关智库也表示，仅仅因为某款应用软件属于中国企业就将其禁用的做法绝不是出于安全理由。这再次证明，所谓自由、安全不过是美国一些政客所奉行的“数字炮舰政策”的借口。

这种霸凌行径是对美方一贯标榜的市场经济和公平竞争原则的公然否定，违反国际贸易规则，肆意侵害他国利益，也必将损害美国自身利益。我们敦促美方立即纠正错误，停止诬蔑抹黑中国，停止无理打压别国企业。

北京青年报记者：我们注意到，8月14日，荷兰欧维汉兹动物园为5月出生的熊猫幼崽举行了百日庆典暨命名仪式。你能否介绍更多情况？

赵立坚：8月14日，荷兰欧维汉兹动物园为旅居荷兰的大熊猫“武雯”“星雅”生下的幼崽举行了百日庆典暨命名仪式。中国驻荷兰使馆临时代办陈日彪出席，并与荷方共同揭晓了熊猫宝宝的名字——“梵星”。

2017年，为落实习近平主席和威廉-亚历山大国王的互访共识，大熊猫“武雯”、“星雅”为中荷友好来到荷兰，如今它们的宝宝“梵星”为中荷友好而生。中荷两国元首夫妇互致贺信，认为这不仅是中荷友谊的美好结晶，也是中荷关系成果丰硕的象征。值得一提的是，熊猫宝宝在新冠肺炎疫情期间诞生，既为疫情中的两国人民带来希望和喜悦，也见证了两国携手抗疫的友好情谊。

大熊猫是中国的国宝，也是促进中外友好交流的使者。我们祝愿“梵星”继续茁壮成长，期待它和爸爸妈妈一样，成为增进两国民心相通的“小可爱”，推动中荷友好不断发展的“小大使”，为增进中荷友谊架起新的桥梁和纽带。

彭博社记者：今年5月，美方将中国驻美记者签证停留期缩短至90天，请问中方记者是否获得签证延期？此事有何进展？

赵立坚：今年5月8日，美方将中国驻美国记者签证停留期限大幅缩短至90天以内，每三个月要重新申请延期。我们了解到，所有中方记者均早已向美方提交签证延期申请，但至今尚无1人获得美方明确答复。

我要再次强调，一段时间以来，美方出于冷战思维和意识形态偏见，不断升级对中国媒体的政治打压。美方有关行径严重干扰中国媒体在美开展正常报道活动，严重损害中国媒体声誉，严重干扰两国间正常人文交流。美方一方面标榜新闻自由，另一方面却对中国媒体在美正常采访进行干扰、横加阻挠，暴露出美方所谓“新闻自由”的虚伪性，这是赤裸裸的“双重标准”和霸权欺凌。

我们多次说过，造成当前局面，起因和责任都在美方。美方应立即纠正错误，停止对中国媒体和记者的政治打压，确保中方在美记者人身安全、财产等合法权益不受侵犯，正常采访工作不受影响。如果美方一意孤行，错上加错，中方必将被迫作出必要和正当的反应，坚定维护自身正当权益。

法新社记者：印度总理莫迪在周末发表的讲话中表示要建立强大的军队，并称印领土主权至高无上。中方对此有何回应？

赵立坚：我们注意到莫迪总理的讲话。作为两个10亿级人口规模的相邻新兴大国，中印关系发展不仅造福两国和两国人民，也将为本地区和世界的和平繁荣增添稳定性和正能量。中印双方相互尊重、相互支持是正道，符合两国的长远利益。中方愿继续同印方一道，增进政治互信，妥善管控分歧，加强务实合作，共同维护双边关系大局。

法新社记者：第一个问题，据报道，台湾最终确定了自美国购买几十架F-16战机的协议，你有何评论？第二个问题，尼日利亚警方表示，在一处采石场被绑架的四名中国工人已获释，你可否透露关于绑架和解救行动的有关情况？

赵立坚：关于你的第一个问题，中方一贯坚决反对美国售台武器。美国向台湾出售武器严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定，严重损害中国主权和安全利益，严重违反国际关系基本准则。去年8月，美国宣布售台66架F-16V战机后，中方已表明严正立场并作出坚决回应。

台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益。中方维护自身主权和安全的决心坚定不移。中方敦促美方充分认清美国售台武器问题的严重危害性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

关于你的第二个问题，当地时间8月15日，在各方共同努力下，4名在尼日利亚被绑架中国公民安全获救。中方将继续采取一切措施维护在海外中国公民的合法权益。

路透社记者：中国在东海设立的休渔期于周日结束。日本媒体报道称，中国地方政府要求中国渔民不要靠近钓鱼岛，这是为了缓解中日紧张关系。你能否证实此事？

赵立坚：我没有看到有关消息和报道。中方在钓鱼岛问题上的立场是一贯的、明确的。

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