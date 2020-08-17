新华社北京8月14日电 综述：美工商界呼吁加强中美经贸合作

新华社记者

随着统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果，中国第二季度经济同比增长3.2%，明显好于预期。在全球其他主要经济体第二季度数据“亮红灯”的背景下，中国经济显示出强大的韧性和潜力。不少美国工商界人士和研究机构日前纷纷表态，希望加强中美双边经贸互动合作。

总部位于华盛顿的国际金融协会日前发布报告表示，中国经济在今年第三季度和第四季度有望实现较高增幅，相关货币和财政刺激措施将在今后两年继续支持经济增长。

“如果在中国没有竞争力，你就无法在全球有竞争力。”美中贸易全国委员会高级副会长雅各布·帕克（中文名彭捷宁）日前在华盛顿举行的一场发布会上如此评价中国市场。

美中贸易全国委员会拥有约220家在中国经商的美国会员企业。这一机构最新调查显示，基于对中国市场的“长期信心”，87%的受访美国企业表示不打算将生产线搬离中国。

美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦告诉新华社记者，经贸关系是双边关系的基础，需要小心维护。如果贸易和投资中断，将会损害两国民众利益。

美国中国总商会拥有约1500家会员企业，包括中资企业、与中国有往来的跨国企业和美国当地企业。这一机构最新发布的《2020年在美中资企业商业调查报告》显示，其成员企业在美投资有助于美国本土就业增加和经济增长。

工商界人士积极呼吁中美加强经贸合作，体现了中美经济的密切联系。英国《金融时报》日前刊文指出，美国科技公司对中国市场依赖程度较高，包括苹果、英伟达、英特尔等科技企业销售额均高比例依赖中国市场。

美国《华尔街日报》也撰文指出，疫情下中国成为美国企业的“避难所”，中国经济复苏帮助美国公司抵消美国国内销售严重下滑的损失。

专家表示，中国持续扩大对外开放，惠及世界。美国国际问题专家、《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯在接受新华社记者采访时说，快速遏制疫情并恢复生产，让中国经济保持了相对更优的态势，并提振全球经济；而未来随着其他国家逐渐放松疫情防控措施，需求被释放，也将有利于中国经济发展。（参与记者：许缘、高攀、刘亚南、潘丽君、熊茂伶、于佳欣、邓仙来）

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