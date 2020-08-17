中国第18批赴黎维和医疗队第三次获联黎嘉奖

新华社贝鲁特8月16日电（黄世峰）联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)东区司令费尔南德斯·埃雷罗16日签发嘉奖信，感谢中国第18批赴黎维和医疗分队为联黎部队东区提供的医疗卫勤保障。这也是该分队在执行任务期间收到的第三封嘉奖信。

当天上午，中国第18批与第19批赴黎维和医疗分队举行维和任务交接仪式。埃雷罗以及西班牙、巴西、印尼、塞尔维亚等联黎部队东区十余个出兵国的指挥长和黎巴嫩政府军代表出席仪式。

埃雷罗从中国第18批赴黎维和医疗分队队长李如振手中接过联合国会旗，郑重交到中国第19批赴黎维和医疗分队队长李新顺手中。这标志着中国赴黎维和医疗分队完成轮换交接。

埃雷罗在致辞中高度赞赏中国医疗分队的杰出表现和非凡成绩，感谢中国医疗分队为联黎部队东区所做的贡献。他认为中国医疗分队不仅为联黎部队各出兵国提供了优质医疗服务，而且还是完成维和任务中最值得信赖的伙伴。他还说：“你们为黎巴嫩当地提供的人道主义援助充分体现了中国是一个热爱和平的国家。”

去年11月和今年4月，联黎部队东区时任司令拉斐尔·科洛梅尔和拉戈·纳瓦罗曾分别给中国医疗分队签发嘉奖信，感谢中国医疗分队的优质医疗服务。

据了解，中国第18批赴黎维和医疗分队由30名官兵组成，主要担负着联黎部队东区4000余名军事和民事人员的日常医疗保障、应急医疗救援和伤病员后送等任务，同时也为黎巴嫩当地民众提供力所能及的人道主义医疗援助。

目前，联黎部队共有万余名维和军人和近千名民事人员，分为东西两区部署。

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