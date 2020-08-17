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新闻背景：美国民主党全国代表大会

2020年08月17日13:38  来源：新华网
 

新华社华盛顿8月16日电 新闻背景：美国民主党全国代表大会

新华社记者徐剑梅 邓仙来

美国民主党全国代表大会将于17日至20日举行。这将是美国历史上第49届民主党全国代表大会。

大会主办城市是位于美国中西部威斯康星州的密尔沃基市。受新冠疫情影响，大会主要活动将在线远程举行。大会将提名美国前副总统乔·拜登和加利福尼亚州现任联邦参议员卡玛拉·哈里斯为2020年美国大选民主党正副总统候选人，并通过民主党新的竞选纲领。大会主题为“团结美国”。拜登定于20日晚在他居住的特拉华州发表远程演讲正式接受党内提名。这将是自1944年以来美国主要政党总统候选人首次远程接受提名。

四年一度的民主党全国代表大会每逢总统选举年举行。全国代表大会具备三个主要功能：提名总统和副总统候选人；讨论并通过党的竞选纲领；制定党派规则。几十年来，正常情况下，大会规模可达数万人，来自全美50州、首都华盛顿哥伦比亚特区和美国海外领地代表、党内政要以及外国要人都会出席这一会议。

随着推选总统和副总统候选人的党团会议制度变得岌岌可危，1824年，民主党内提出举行全国代表大会的设想。1832年，民主党首届全国代表大会在马里兰州巴尔的摩召开，由来自全国各地的代表投票选择总统和副总统候选人。

多年来，民主党全国代表大会制度发生巨大变化。如今，正副总统候选人通常在会前已经确定，代表们只是在大会上完成投票形式，而不会改变此前总统预选的结果。大会着重于整合民主党力量，激发选民投票热情，为总统候选人造势并募集竞选资金。

(责编：艾雯、刘洁妍)
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