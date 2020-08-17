新华社哈瓦那8月16日电 专访：美国挑起对华所谓“新冷战”极不负责——访古巴学者雷加拉多

新华社记者林朝晖

美国正试图对中国推行类似于冷战时期美国对苏联所采取的敌对政策，这是“非常危险的”，古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多日前在哈瓦那接受新华社记者专访时强调说，这种做法极不负责。

雷加拉多认为，美中之间的对抗只会伤害所有人，因为美国和中国是当今世界最大的两个经济体，对应对气候变化、维护世界和平等全球问题都负有重大责任。他说，疫情当前，国际社会呼吁增强谅解，加强合作，“但美国政府对国际社会的呼声充耳不闻”，继续顽固推行极其危险的对华政策。

国务委员兼外交部长王毅日前接受新华社专访时表示，今天的中国并不是当年的苏联，中国更无意去做第二个美国。对于这一点，雷加拉多表示认同。他说，与美国不同，中国不谋求成为世界的中心，也不谋求霸权。中国对自身发展和推动新型全球化有非常坚实的计划。“中国的目标是促进合作与发展”。

针对美国扬言打造“清洁国家联盟”，雷加拉多表示，这些言论是白宫破坏中国形象战略的一部分，表明了美国的软弱和恐惧。“现在中国与各大洲国家的合作与日俱增，中国在诸如抗击新冠疫情的科学交流等问题上受到全球认可”。

在雷加拉多看来，美国对中国所表现出来的巨大敌意只是一个烟幕，目的是转移人们对美国现政府无力解决其面临的严重内部问题的关注，“这一切都是迷惑美国选民的作秀”。

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