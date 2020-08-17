人民网>>国际

全球疫情简报：美国新冠死亡病例超17万 日韩疫情呈反弹趋势

2020年08月17日13:33  来源：新华网
 

新华社北京8月17日电 16日全球疫情简报：美国新冠死亡病例超17万 日韩疫情呈反弹趋势

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间16日10时（北京时间17日16时），全球确诊病例较前一日增加267291例，达到21294845例；死亡病例增加5985例，达到761779例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间17日7时27分，全球新冠确诊病例达21590578例，死亡病例为773649例。美国是全球疫情最严重的国家，累计死亡病例已超过17万例。

新闻事件

据日本广播协会电视台统计，截至16日20时（北京时间16日19时），日本当日新增新冠确诊病例1021例。日本已连续4天新增确诊病例超过千例，8月以来共有12天新增确诊病例超过千例。

据韩国中央防疫对策本部16日通报，当地时间15日零时至16日零时，韩国新增新冠确诊病例279例，创下该国3月8日后单日新增病例数新高。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所15日更新新冠疫情报告说，德国疫情自7月初以来持续反弹，发展形势“令人担忧”。报告指出，目前全球和德国的感染人数都在持续增加，形势十分严峻，必须阻止疫情进一步恶化。希望全民能够参与防控，遵守佩戴口罩、保持社交距离等防疫规定。

由于疫情反弹，罗马尼亚政府宣布疫情防控戒备状态从16日起再次延长一个月。罗马尼亚5月中旬结束为期两个月的疫情防控全国紧急状态，进入低一等级的戒备状态。

(责编：艾雯、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved