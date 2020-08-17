全球疫情简报：美国新冠死亡病例超17万 日韩疫情呈反弹趋势

新华社北京8月17日电 16日全球疫情简报：美国新冠死亡病例超17万 日韩疫情呈反弹趋势

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间16日10时（北京时间17日16时），全球确诊病例较前一日增加267291例，达到21294845例；死亡病例增加5985例，达到761779例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间17日7时27分，全球新冠确诊病例达21590578例，死亡病例为773649例。美国是全球疫情最严重的国家，累计死亡病例已超过17万例。

新闻事件

据日本广播协会电视台统计，截至16日20时（北京时间16日19时），日本当日新增新冠确诊病例1021例。日本已连续4天新增确诊病例超过千例，8月以来共有12天新增确诊病例超过千例。

据韩国中央防疫对策本部16日通报，当地时间15日零时至16日零时，韩国新增新冠确诊病例279例，创下该国3月8日后单日新增病例数新高。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所15日更新新冠疫情报告说，德国疫情自7月初以来持续反弹，发展形势“令人担忧”。报告指出，目前全球和德国的感染人数都在持续增加，形势十分严峻，必须阻止疫情进一步恶化。希望全民能够参与防控，遵守佩戴口罩、保持社交距离等防疫规定。

由于疫情反弹，罗马尼亚政府宣布疫情防控戒备状态从16日起再次延长一个月。罗马尼亚5月中旬结束为期两个月的疫情防控全国紧急状态，进入低一等级的戒备状态。

(责编：艾雯、刘洁妍)