综合消息：中东一些国家新增新冠病例数创新高

新华社大马士革8月16日电 综合新华社驻中东地区记者报道：目前中东地区新冠疫情依然严峻，一些国家16日创下单日新增确诊病例数新高，沙特阿拉伯、阿联酋等国宣布新学年远程授课等措施以遏制疫情蔓延。

伊拉克16日报告新增确诊病例4348例，创该国疫情暴发以来单日最大增幅。该国累计确诊病例176931例，累计死亡5860例，累计治愈125374例。伊拉克卫生部副部长哈齐姆·朱迈利当天宣布，政府决定将每周四、五、六的全天封禁措施改为每天实施部分封禁，并禁止任何旅游者入境。

黎巴嫩16日报告新增确诊病例439例，同样创下该国日新增病例数新高。至此，黎巴嫩累计确诊8881例，累计死亡103例，累计治愈2724例。贝鲁特医生联合会主席谢拉夫当天表示，贝鲁特至少2000名医生受到贝鲁特港大爆炸影响，包括一些医生受伤和诊所受损。他呼吁向医护人员提供紧急援助，帮助他们重返岗位。世界卫生组织此前说，经对贝鲁特55家不同医疗机构初步评估后发现，大爆炸导致其中半数以上无法正常运转。

沙特阿拉伯卫生部16日报告，该国新增确诊病例1227例，累计确诊298542例；累计死亡3408例；累计治愈266953例。沙特教育部当天宣布，鉴于疫情尚未结束，自新学年开始，沙特所有公立学校继续通过网络远程授课。网上授课将于8月30日开始，之后教育部及有关部门将视疫情发展确定学生返校时间。

阿联酋卫生和预防部16日报告新增确诊病例210例，累计确诊64312例；累计死亡364例；累计治愈57694例。阿联酋教育部宣布，所有公立和私立学校8月30日开学后，家长可在本学年第一学期为学生在到校上课和居家远程学习两种模式中选择其一，部分学校还宣布将在新学年削减部分学费和交通费等。

以色列卫生部16日晚公布的数据显示，该国新增确诊病例447例，累计确诊92680例；累计死亡685例；累计治愈68510例。根据以色列总理府和卫生部指令，该国对聚集性活动人数的新限制措施于16日生效：露天场所最多可容纳30人，不超过80平方米的室内场所最多可容纳10人，超过80平方米的室内场所最多可容纳20人。

为防疫情蔓延，突尼斯北部比塞大省16日宣布，从19日起禁止旅行社组织人员前往该省海滩旅游，该省会对相关地区人员密集程度进行监控。

其他一些中东国家16日更新的累计确诊病例数为：土耳其249309例，卡塔尔115080例，埃及96475例，阿曼83086例，科威特76205例，巴林46835例，摩洛哥42489例，阿尔及利亚38583例，巴勒斯坦21935例。（执笔记者：郑一晗；参与记者：白平、尚昊、陈霖、涂一帆、王峰、郑思远、杨元勇、苏小坡、黄灵、李良勇、陈斌杰、李碧念、王薇、冀泽、熊思浩）

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