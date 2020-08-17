韩媒：韩新冠疫情反弹 现二次大流行前兆

人民网首尔8月17日电 （杨晓娜） 截至当地时间8月17日零时，韩国日增新冠肺炎确诊病例197例。其中，韩国本土感染占188例，境外输入为9例。自3月底以来，韩国日增确诊人数首次连续四天突破三位数。前三天的日增新冠肺炎确诊病例分别为103例、166例、279例，呈连续急增。三天中，同样是韩国本土感染为主，分别85例、155例、267例。韩国防疫部门8月16日称，新冠疫情再度大规模爆发并在迅速蔓延，已现第二次大流行前兆。

据韩媒报道，本次新冠疫情在韩的大规模爆发，是由韩国两家宗教设施的聚集性感染所致。这两家宗教设施分别位于韩国首尔市和京畿道龙仁市。目前，这两个发源地的疫情扩散势最为严重。此外，韩国部分地区的教会、咖啡厅、餐厅、学校、写字楼、商业区等场所也不断同时出现确诊患者。韩国防疫部门称，本次疫情很可能蔓延至韩国全境。

韩国防疫部门于8月15日宣布，自8月16日起，将首尔市和京畿道的社交距离限制措施从第一阶段上调至第二阶段，为期两周。

韩国教育部劝告称，8月18日至9月11日，韩国首都圈（首尔市、京畿道、仁川市）的幼儿园、小学、初中三类学校仅安排三分之一、高中可安排三分之二的学生入校上课。韩国首都圈以外地区的学校也需控制三分之二的学生入校听课。针对目前疫情扩散最为严重的首尔市城北区、首尔市江北区、京畿道龙仁市的全部院校及京畿道高阳市的部分幼儿园等教育机关，韩国教育部要求从8月18日起，上述教育机关实行为期2周的在线授课。目前，韩国原定于12月3日的高考时间暂时保持原计划。

此外，韩国政府劝告各培训机构严格遵守防疫要求，否则将处以重罚。韩国体育赛事再度回到“席无观众”的竞赛情景。同时，韩国政府将网吧定为高危公共场所。

目前，正值韩国“光复节”小长假（8月15日至17日），韩国部分民众正外出度假。本次人口流动将导致韩国疫情防控工作雪上加霜。节前，韩国政府就已发出禁止游行的警告。但是，8月15日韩国“光复节”当天，包括前述疫情发源地在内的多个宗教设施仍然强行主导大规模集会。

韩国总统文在寅8月16日在社交媒体上发文称，在韩国政府全力防控之际，部分宗教设施仍主导进行大规模集会。这是对韩国防疫体系的公然挑战。文在寅还表示，他决不允许任何威胁韩国公民生命安全的行为发生。

据悉，本次疫情的再度爆发，导致韩国疫情防控与经济复苏两手抓的计划随之面临严峻考验。

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