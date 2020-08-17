8月12日，山边悠喜子在位于日本东京的家中展示家里的中文报纸。新华社记者 冮冶 摄

新华社东京8月16日电 通讯：持续揭批侵华日军暴行30余年——日籍解放军老战士山边悠喜子的“第二人生”

新华社记者郭丹 冮冶 邓敏

“到处都是烟尘，整个天空都是黑色的，电线杆上都挂着尸体。幼小的我拼命喊着‘爸爸，你快把那人从电线杆上放下来，带回家我来看护他’……”

这是今年已91岁高龄的日籍解放军老战士山边悠喜子对新华社记者讲述的经历。近80年前，她跟随父亲从东京来到中国本溪工作，本溪湖煤矿瓦斯大爆炸的惨烈景象让山边悠喜子至今难忘。

据本溪市档案局资料记载，1942年4月26日，侵华日军控制下的满洲国奉天省本溪湖煤矿发生瓦斯大爆炸，导致约1500名矿工丧命，是世界煤炭工业史上一次死亡人数最多、最惨重的瓦斯爆炸事故。死亡人员中，除31名日本人外，其余均为中国劳工。直到多年后，山边悠喜子才查明本溪湖瓦斯大爆炸的真相，“我再也没有去过东京都四谷车站附近，长期侵占本溪湖煤矿的大仓财阀盖的大楼就在那里。”

虽然当时不明白日本对中国的侵略，但1945年8月15日之后，山边悠喜子切身体会到了战败的滋味，“全家人不知道明天能不能活下来”。一家人靠父亲所属公司的中国人悄悄送菜，才勉强活下来。

后来东北民主联军（后改称东北人民解放军）招募人员，山边毫不犹豫报名参加。“中国百姓救了我，他们需要帮助，我要去。”

“那是我人生最快乐的时光。”山边悠喜子拿出自己参加解放军后的行军路线图，向记者讲述自己的从军经历。从东北三省到北京，再到汉口、桂林、南宁……学过一些简单医护包扎知识的她随着解放军转战南北，先后参加了辽沈战役、平津战役、宜沙战役、衡宝战役、广西战役等大小战役，积极救治伤员。

“我们的队伍有武器吗？没有。有粮食吗？没有。但我们走到哪里都受到当地老百姓的欢迎。为什么呢？因为无论走到哪里，中国的军队都和老百姓在一起。”当年和战友一起帮农民收高粱、做饭的经历如今都成了山边老人美好的回忆。

1953年，山边悠喜子回到日本，靠打零工为生。1984年一退休，她就立刻联系当年在部队时的指导员，去长春白求恩医科大学当了一名日语教师。“那些零散工作不是我人生的价值。”山边说。

1990年，中国黑龙江省社会科学院组团到吉林、长春、哈尔滨等地进行“东北沦陷14年史”的实地调研，长久以来关心这一问题的山边报名参加。在这次调研中，山边亲眼目睹了侵华日军所犯惨绝人寰罪行的铁证，亲耳听到了受害者的证言。“太残忍了。我泪水根本止不住，我当时不敢对别人说，连自己的女儿都不敢告诉。”说到这里山边老人的眼眶里已满是泪水。

后来，山边老人意识到，如果不让更多日本人了解这些史实，就对不起她听到的证言。于是，山边开始全力以赴揭批侵华日军在中国犯下的滔天罪行，由此开启了她的第二个意义非凡的人生。

她成立了“731部队罪证展实行委员会”，后又与志同道合的朋友组成日本ABC企画委员会，致力于反对核武器、细菌战和毒气战。他们在日本举行数十次731部队罪行展，向日本老百姓介绍731部队为细菌战进行人体实验等罪行的证据，为开发和保护731部队罪证遗址做了大量工作。

“为了更清楚地调研历史真相，山边悠喜子卖了自己家的房子，自费去中国60余次。还翻译出版了《日本的中国侵略和毒气武器》，参与整理并出版了《“七三一部队”罪行铁证》。”认识山边老人20多年的日本明治学院大学教授张宏波告诉记者。

不仅关注731部队，山边悠喜子还致力于调查日军遗留化武，积极帮助遭受毒气弹伤害的中国民众向日本政府索赔，多次在日本内阁遗弃化学武器处理办公室就中国受害者赔偿和道歉问题进行交涉……

2011年7月9日，山边悠喜子和日本ABC企画委员会成员一起到哈尔滨“日本731侵华日军部队遗址群”，在这里立下了“谢罪与不战和平之碑”。

这个只有小学学历、父亲口中的“傻孩子”，拼尽全力、四处奔波近40年，只为让更多日本人了解真实的历史。这位91岁的老人在住所墙上贴了这样一张纸：“请不要对我采取任何延长寿命的措施；如果可能的话，请把我的骨灰归入大地或河流。祈祷没有战争，永久和平。”

这是8月12日在山边悠喜子位于日本东京的家中拍摄的贴在墙上的纸，纸上写着：“请不要对我采取任何延长寿命的措施；如果可能的话请把我的骨灰归入大地或河流；祈祷没有战争，永久和平。”新华社记者 冮冶 摄

8月12日，山边悠喜子（左）在位于日本东京的家中接受新华社记者采访。新华社记者 冮冶 摄

8月12日，山边悠喜子在位于日本东京的家中接受新华社记者采访。新华社记者 冮冶 摄

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