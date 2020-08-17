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疫情反弹　法国考虑工作场所“强制口罩令”

2020年08月17日09:13  来源：新华网
 

随着新冠疫情反弹，法国政府官员15日说，拟考虑强制要求国民在集体工作场所戴口罩。

劳工与社会事务部长伊丽莎白·博尔内告诉法国《星期日报》，她将在24日与企业家和工会代表会晤时提议这一强制口罩令。

“所有科学观点中都有这样一个主题，那就是多人聚集在封闭空间时戴口罩的重要性。”博尔内说。越来越多的法国医生近来呼吁在工作场所戴口罩；法国公共卫生高级委员会则建议，应在所有室内场所强制戴口罩。

随着防疫政策逐步放松及复工复产不断推进，法国疫情出现反弹，过去一周单日平均新增病例超过2000例，创4月以来新高。

法国卫生部14日通报，全国累计新冠确诊病例215521例，过去24小时新增3310例，是“解封”以来连续第4天创新高。多家媒体报道，法国上次出现类似数量的单日新增病例是4月中旬。

卫生部同时通报，防疫工作组正在调查252起聚集性病例，比一天前增加17起。

疫情数据显示，尽管过去几周单日新增病例不断创新高，新冠感染者住院人数却呈现下降趋势。多名卫生专家说，这一状况显示新冠病毒正在更为年轻的人群中传播。

他们同时警告，卫生部14日数据显示，全国住院人数从前一天的4828人略微上升至4857人，进入重症监护室救治的病人数从367人略微上升至376人，这一现象值得警惕。

由于首都巴黎新增病例数相对较多，法国政府已经在巴黎扩大室外强制戴口罩的区域。上周，政府要求在商店内必须戴口罩，但对其他商业场所没有作要求。

英国政府本月13日宣布，自15日起对从法国、荷兰、马耳他等入境旅客实施为期14天隔离检疫，原因是上述地区的新冠病毒感染率过高。法国政府随后回应，对英方决定感到“遗憾”，可能出台“对等措施”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、杨牧)
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