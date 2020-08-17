美国药管局批准新冠病毒新型检测法

一种利用唾液样本检测新型冠状病毒的方法15日获得美国食品和药品管理局紧急使用授权。它具有便宜、简便、快速、准确等特点，被称为具有“开创性”。

这一新冠病毒检测法名为SalivaDirect，由美国耶鲁大学研究人员开发。它减少了对检测用品的依赖，且无需提取核酸。

它不用鼻腔和咽喉取样时使用的拭子，受检人只需在“任何一个无菌容器”中留下唾液样本即可。它也不用核酸保存液或特殊试管。研究人员说，他们发现，新冠病毒在“温暖环境中可以长时间保持稳定”。另外，新方法可以使用市面上现有的多种检测试剂和装置。

药管局说，新检测法可以减少对紧俏检测资源的需求，有助于提升检测能力。药管局局长斯蒂芬·哈恩说，“就效率和防止至关重要的检测用品短缺而言”，这是具有“开创性”的检测法。

这是获得药管局紧急使用授权的第5种新冠病毒唾液检测法，获得美国男子职业篮球联赛（NBA）机构资助。耶鲁大学研究人员已经用这种方法为美职篮球员和职员做检测。研究人员说，与鼻拭子检测的对比显示，新的唾液检测法“灵敏度高”，两种方法的检测结果“高度一致”，超过94%。

相比咽拭子和鼻拭子检测，受检者只需自行在容器中留下唾液样本，减少了医疗人员感染病毒的风险，且没有拭子伸入鼻腔和咽喉采样时的不适感。

美国雅虎新闻网站报道，获得药管局批准的其他唾液检测法费用高，市场价格为每次75美元至150美元，且48小时才能出结果。

耶鲁大学研究人员说，他们的目的就是开发快速和廉价检测法，新方法的成本在1.29美元至4.37美元之间。“我们简化了检测方法，所以它只需在试剂上花几美元，”这一项目的牵头人之一纳坦·格鲁伯说，“我们预计，检测实验室对每份样本的收费将只有大约10美元。”

研究人员不打算用新检测法谋利，将依据开源协议把它提供给感兴趣的检测实验室，帮助提升检测能力。格鲁伯说：“大规模检测对控制疫情至关重要。”（惠晓霜）（新华社专特稿）

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