波兰与美国签署《加强防务合作协议》

波兰国防部长布瓦什恰克15日与到访的美国国务卿蓬佩奥签署《加强防务合作协议》。根据协议，美国将向波兰增派约1000名驻军，协议还为美军在波兰永久驻扎铺平道路。

据波通社报道，布瓦什恰克说，根据协议，美国将在波兰部署美陆军第五军司令部前沿指挥所，北约东翼部队的指挥中心也设在波兰。他说，该协议为美国在波兰永久驻军铺平了道路，两国还可以进行更多军事演习。根据协议规定的军事基础设施规模，波兰将有能力接纳最多约2万名美军。

关于美军在波兰的司法管辖权，布瓦什恰克说，波兰将有权对美军士兵在执行公务外的刑事犯罪行为行使司法管辖权。他说，美军不享有治外法权，波兰执法机构有权进入在波兰的美军设施。

布瓦什恰克说，波兰将出资修建协议规定的相关基础设施，但这些设施为美军和波军共用。此外，波兰还将为美军提供食宿、燃料、武器装备储存等支持，每年费用约5亿兹罗提（约合1.35亿美元），以及分担军事演习的相关开销。

波兰总统杜达在协议签署后说，这标志着波兰与美国进一步加强军事合作，“将使波兰所处的欧洲东部地区更加安全”。

美国上月29日宣布，计划从德国撤出近1.2万名美军并对其进行重新部署，部分人员将部署到波兰、意大利和比利时等国。美国五角大楼8月初表示，根据《加强防务合作协议》，在波兰轮换部署的美军人数将在目前4500人的基础上增加约1000人，包括美陆军第五军司令部的前沿指挥所和一个师司令部，以及情报、监控和侦察人员等。

对于美国从德国撤出部分美军并重新进行部署的决定，各方反应不一，其中德国和俄罗斯表示不满。俄罗斯外交部此前说，美国如果继续向北约东部地区部署部队，将违反北约与俄罗斯相关协议中的承诺。（张章）（新华社专特稿）

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