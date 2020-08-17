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埃尔多安说土耳其在东地中海不让步

2020年08月17日09:05  来源：新华网
 

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安15日说，土耳其不会在东地中海让步，土方勘探船将继续执行任务。

土耳其10日派“奥鲁奇·雷伊斯”号勘探船赴塞浦路斯与希腊克里特岛之间海域勘探石油和天然气，派军舰和直升机护航。希腊指责土方在“希腊大陆架”海域勘探，派军舰监视土方勘探船。

埃尔多安15日向执政党正义与发展党成员发表讲话时说，土方勘探船将继续执行为期两周的任务，直到8月23日，“我方船只哪怕受到最轻微的骚扰，我们将毫不犹豫地回击”。

埃尔多安说，土方不会在“土耳其大陆架”海域屈服，不会“在制裁和威胁下撤退”，将“继续以一切手段捍卫我方权利”。

一名欧洲国家官员告诉法新社，德国总理安格拉·默克尔上月告诉埃尔多安，土方如果继续在与希腊和塞浦路斯有争议的海域勘探，可能受到欧洲联盟制裁。

土耳其“凯末尔·雷伊斯”号护卫舰与希腊“利姆诺斯”号护卫舰12日在土方勘探船附近发生摩擦。希腊国防部消息人士说，两舰“轻微碰撞”，是“意外事件”；土耳其政府则说，希腊军舰“骚扰”土方勘探船，土方军舰作出“必要反应”。法国13日派军舰赴克里特岛附近与希腊海军举行联合军演。

欧洲理事会主席夏尔·米歇尔13日与埃尔多安通电话，重申欧盟支持其成员国希腊和塞浦路斯，呼吁土方“缓和紧张局势、避免挑衅”。欧盟成员国外交部长在14日至15日的特别视频会期间指责土方在东地中海的行动“危险”，但呼吁通过对话解决争端。土耳其和希腊近期都表示愿意对话。（吴宝澍）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、杨牧)
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