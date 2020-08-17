美政客疯狂反华是在掩盖自身失败（国际论道）

过去一个月，美国政府的数名高官发表了一系列精心策划的反华演讲，极尽诬蔑抹黑之词。

美国国务卿蓬佩奥在尼克松图书馆的演讲更被认为是“新冷战”宣言：全盘否定40年来的中美关系，大肆诬蔑攻击中国共产党，鼓吹全面对华围堵遏制。这些观点充斥着阴谋论，完全没有事实依据，受到了包括美国有识之士在内，所有爱好和平、有正义感的各国人士的批评和谴责。

事实证明，对内，美国最新民调显示：在中国共产党领导下，中国政府在中国人民中享有超高支持率、满意度和信任度；对外，世界各国普遍认为中国是可靠的伙伴而非敌人。世界多国正努力“借中国之风扬本国之帆”，合作抗疫，争取尽快走出危机。

蓬佩奥们“无可比拟的无知”

蓬佩奥在尼克松图书馆的演讲引起了广泛的批评。英国《金融时报》网站文章称，蓬佩奥发表旨在为西方联合对抗中国的立场定下基调的讲话，将美国政府无可比拟的无知暴露无遗。美国《华盛顿邮报》网站也发表题为《蓬佩奥不懂中国、尼克松和美国外交政策》的文章指出，美国的首席外交官毫无外交策略、歪曲历史且未能阐明一套逻辑清晰、切实可行的办法来管理对当今时代最具影响力的双边关系。

美国政府为什么选在这个时候“擂响对华战鼓”？包括美国外交政策网站和《金融时报》在内的多家媒体均指出，答案显而易见：政治需要。澳大利亚东亚论坛网站文章则进一步指出，美国和中国之间的对抗与其说是关于贸易和商业，不如说是因为华盛顿担心中国有可能挑战美国的全球技术优势和安全主导地位。

国际著名期刊《柳叶刀》杂志主编理查德·霍顿近日在英国《卫报》刊文称，近期，西方以美国政府为首的政客们对中国的攻击变本加厉，大有“新冷战”之势。霍顿强调，西方掀起反华浪潮是为掩盖自身失败。

美国外交学者网站文章尖锐地指出，就在蓬佩奥发表演讲之时，联邦执法人员与和平抗议者在美国西北部城市波特兰发生冲突——这源于美国现任政府在国内独裁倾向日益加剧。所有这一切都凸显出蓬佩奥号召“自由世界”团结起来的做法多么荒唐可笑。不仅如此，美国现任政府过往对美国盟友的所作所为，也自然使人更加质疑美国在今天作为联盟领导者的合法性。

另一方面，面对美方的不断攻击、挑衅，中国的克制赢得好评。美国外交政策聚焦研究计划网站文章注意到，每次引发美中紧张关系新升级的都是美国，中国的反应一直谨慎且适度。英国广播公司网站文章则指出，在中美关系急剧恶化，国际媒体纷纷聚焦“新冷战”开始之际，北京方面的回应却相对低调，中国领导人和媒体再度重申要继续“对外开放”。

中国政府信任度“3年霸榜”

事实胜于雄辩。数据最能说明问题。对于大肆污蔑攻击中国共产党的“蓬佩奥们”而言，有关中国的民调数据无疑是“啪啪”打脸。

全球知名公关咨询公司爱德曼最近发布的《2020年信任度调查报告春季更新报告：信任度与新冠肺炎疫情》给出的中国政府信任度数据为95％，在受访国中排名第一。这一数据比爱德曼今年1月发布的数据又上升了5个百分点。根据报告，中国政府的信任度已连续3年高分霸榜。而美国政府信任度为48％，倒数第二，处于“不信任”级别。“更新版”报告调研的时间为今年4月15日至4月23日，涵盖11个国家和地区，反映了超过1.3万受访者对企业、政府、媒体和非营利组织的信任度状况。

美国哈佛大学肯尼迪政府学院阿什民主治理和创新中心的一个学者团队，最近也发布了一份非常有吸引力的报告，追踪了十几年来中国老百姓对其领导层的看法：“自2003年以来，中国公民对政府的满意度几乎全方位提升。”在2003年以来的8次调查中，该团队发现，对中央政府的满意度从2003年的86.1%增加到了2016年的93.1%，对县和乡镇一级官员的满意度从44%增加到了70%。

阿什团队专门调查了人们对公共服务、腐败以及环境——公众不满应该会显而易见的领域的看法。报告发现，自2003年以来，随着教育、医疗和养老地方规定的慢慢改善，“大多数人认为情况在朝着积极的方向发展，赞扬政府改善了他们的物质福利”。

正如中国外交部发言人汪文斌指出的，中国共产党之所以能够从一个只有几十名党员的小党发展成为今天拥有9100多万党员、在世界人口最多的国家长期执政的大党，原因就在于中国共产党始终把人民的利益放在第一位，始终与人民风雨同舟、生死与共。不过，中国共产党的初心和使命对于“蓬佩奥们”而言，是难以想象的。

“中国才是更可靠的伙伴”

“蓬佩奥们”对中国的攻击是全方位的，所幸，有识之士的眼睛是雪亮的。

德国《星期五周报》8月10日发表文章指出，欧洲不应追随美国的歇斯底里。中国，才是更可靠的伙伴。文章指出，将中国视为新的主要敌人，是一个不可原谅、无法弥补的错误。欧洲国家政府和每位外交部长都不应回应美国的“联合制华”号召。任何国家都无法忽视中国在技术、科学、经济和金融等领域的实力，或故意恶劣对待这个国家。欧洲人不必理会美国上层某些人想遏制中国崛起为世界领先的贸易和经济强国的举动。中国不是我们的对手，更不是我们的敌人，而是日益重要的全球伙伴。没有对华合作，就不可能有成功的应对全球气候变化的政策。没有对华合作，我们将无法应对当前全球疫情以及可预见的新感染潮。文章强调，我们有充分理由为中国作为本世纪可预见的最重要全球参与者做好准备。

事实上，对于蓬佩奥鼓吹的所谓“广泛的反华联盟”，欧洲反应谨慎。德国外交政策网站文章称，在伦敦，观察家们看到，蓬佩奥对中国发出粗暴威胁，而英国外交大臣多米尼克·拉布却始终使用“标准外交辞令”。有评论员说，恰恰是3年多来一直蔑视多边联盟的一个国家的国务卿，现在呼吁建立“广泛的反华联盟”，真是不乏讽刺意味。

德国经济界坚决反对对华“脱钩”。据《商报》报道，据估计，德国汽车业在中国实现的利润占其总利润的35%至50%。对于德国汽车制造商而言，中国是不可替代的。戴姆勒第二季度在中国的销售额增长了近22%——尽管在欧洲和美国的销售额急剧萎缩，但这足以使该公司的全球销售额增长0.4%。该报援引大众中国区总裁冯思翰的话说，“除了留在中国别无选择”。

蓬佩奥在华盛顿带头发起的针对中国的“新冷战”，也令美国在亚太地区的盟友和伙伴颇为苦恼。澳大利亚东亚论坛网站7月27日发表该网站编委会的文章称，面对美国外交和国际经济政策的巨变，世界各国，尤其是美国在亚太地区的盟友，现在正面临关键时刻。对美国在西太平洋的盟友和伙伴比如日本、韩国、澳大利亚、新西兰和东南亚国家来说，它们与中国的经济关系最密切，而不是与美国。而且，美国对联盟关系的不尊重加剧了亚太地区有关美国可靠性的怀疑。文章指出，如果加拿大、澳大利亚、日本或东南亚国家同意加入蓬佩奥的“新冷战”议程，美国将比这些国家更容易逆转路线。如果说有战略谨慎时期，那么现在就是。

“最终孤立的是美国自己”

对于美国政府制造中美关系紧张，美国国内的反对声音也不小。美国《华尔街日报》网站8月7日发表文章称，美国商界担忧中美关系紧张升级将损害美国商界和全球经济。美国外交政策聚焦研究计划网站文章也指出，就在一年前，100名美国商界、政界和军界领袖曾联名发表致特朗普总统的题为《中国不是敌人》的公开信。他们写道，“美国将中国当作敌人对待并让它与全球经济脱钩的做法将损害美国的国际角色与声誉，并损害所有国家的经济利益”，而且美国“最终孤立的是自己而不是北京”。

美中两国之间的紧密联系已是共识。美国耶鲁大学高级研究员、摩根士丹利前亚洲区主席斯蒂芬·罗奇8月4日在美国有线电视新闻网网站发表文章指出，收入有限的美国消费者当然需要中国的低成本商品来维持生计；美国财政部仍然需要中国作为我们激增的联邦债务的最大外国买家；而在国内面临增长问题的美国公司则需要中国作为美国的第三大出口市场。简而言之，这是一种相互依赖的双向关系，这种关系的崩塌势必会破坏美国经济的稳定。

《华尔街日报》文章称，由于中美两国经济紧密相连，令它们“脱钩”需要付出非常高昂的代价，“如果‘脱钩’继续进行，那么美国或许需要为基础研究以及美国科学和数学教育投入比现在多得多的联邦资金来填补缺口。这可能意味着提高税收以及为抵消可能出现的中国人才流失，而对来自印度和其他国家的外国人才实行更友好的移民政策。最后，美国消费者需要准备好为一条安全、多样的供应链支付更高价格。”

对于中美之间的高度依存关系，欧洲学者也看得很清楚。巴黎政治学院国际历史教授马里奥·德尔佩罗在《卫报》撰文称，两国之间的互动既是全球化的产物，也是全球化的推动力：美国依赖中国的制造业工厂，并依赖中国购买其国债，而中国依赖美国接受它的出口并教育数十万大学生。他写道：“这种相互依赖现在定义了美中关系，并揭示了这些联系是多么特殊和坚定。”

正如《柳叶刀》杂志主编理查德·霍顿强调的，疫情期间应是各国人民休戚与共、同仇敌忾的时候，而非政府间发生冲突的时候。

中国对于世界经济走出疫情阴霾的积极作用，也受到外媒的高度关注。俄罗斯自由媒体网文章指出，中国7月份货物贸易进出口同比增长6.5%。在世界商品贸易普遍受限、总额大幅萎缩的背景下，这一成绩相当不错。文章指出，从各方面看，中国仍将继续作为世界增长的动力。世界各国若能“借中国之风扬本国之帆”，便能以最小的损失走出危机。

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