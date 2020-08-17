新加坡大力打击网络犯罪

新加坡警方近期展开为期3周的全国执法行动，重点打击网络犯罪。行动中，警方破获786起案件，主要包括电子商务诈骗及贷款诈骗等，受害者损失超过540万新元（1美元约合1.37新元）。目前有420多名涉案人员正在接受调查。

近年来，新加坡的网络犯罪案件快速增长。新加坡网络安全局6月底发布的年度报告显示，2019年报告网络犯罪案件9400多起，比2018年增长51.7%，占新加坡所有犯罪案件的1/4以上。

当地媒体报道说，电子商务诈骗在新加坡最为常见，去年报告2800多起案件，比2018年增长30%。网络钓鱼案件近年来增长最快。新加坡网络安全局去年检测到的网络钓鱼URL地址数量多达4.75万个。新加坡移民局、人力部和警察部队是最常被假冒的政府机构。

抗击疫情期间，越来越多的人居家办公，远程办公应用程序迅速普及，由于家庭网络不如公司网络安全，犯罪分子更容易利用程序漏洞窃取信息，网络犯罪现象有增无减。今年4月至5月，即新加坡实施阻断措施的第一个月内，警方共接到151起网络钓鱼案件的举报；而1月至3月期间，警方平均每月接到的网络钓鱼案件举报仅为20起。犯罪分子还利用公众的恐慌心理窃取个人隐私信息。

为有效打击网络犯罪，近年来新加坡采取了多种措施。鉴于许多网络诈骗案件涉及跨国诈骗集团，新加坡专门成立了跨国商业罪案特别工作组。成立3年来，该工作组已破获440起网络感情诈骗案件，逮捕了100多名嫌疑人。

2019年6月，新加坡成立反诈骗中心，与银行、电信公司以及电子商务平台合作，可以迅速冻结涉及诈骗的银行账户、切断诈骗者使用的电话线以及监督支付平台上的可疑账号。成立一年来，该中心接到超过8600起网络诈骗案件举报，涉及金额约5200万新元，成功追回2000多万新元。新加坡网络安全局今年还推出网络专才计划，目标是在接下来的3年内，培养至少两万名网络安全领域的年轻人才。

为预防网络诈骗，新加坡警方设立了专门的热线和网站并及时更新诈骗案信息，警方还与网购平台、便利商店、社区等合作，删除可疑的广告，宣传防范信息，关注潜在的被诈骗对象。

（本报曼谷8月16日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月17日 16 版）

(责编：白宇)