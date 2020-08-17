阿联酋与以色列签署和平协议引关注

阿拉伯联合酋长国外交部日前发表声明称，阿联酋阿布扎比王储穆罕默德、以色列总理内塔尼亚胡和美国总统特朗普在进行通话后达成协议，同意阿联酋与以色列实现关系全面正常化。如果两国正式建交，阿联酋将成为与以色列建交的首个海湾国家。

根据三方发表的联合声明，两国将在未来数周签署协议，涉及投资、旅游、直航、安全、互设使馆等。联合声明称，以色列将集中精力拓展与其他阿拉伯和伊斯兰国家的关系，将暂停在美国“中东和平新计划”下对约旦河西岸部分地区“实施主权”。内塔尼亚胡在电视讲话中也宣布，在美国的斡旋下，以色列与阿联酋达成了“全面和正式”的和平协议。不过，他也表示对约旦河西岸部分地区“实施主权”的计划不会改变。

对于以色列与阿联酋之间达成的和平协议，各方表态不一。联合国秘书长古特雷斯通过发言人表示，欢迎以色列在与阿联酋达成的协议中同意暂停吞并巴勒斯坦土地计划，希望该协议将为巴以领导人重开谈判创造机会，从而实现“两国方案”。与此同时，埃及、约旦、巴林、阿曼等中东国家以及德国、法国、英国也对协议表示欢迎，认为这是地区和平的“重要外交努力”。

巴勒斯坦总统阿巴斯以及巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）分别发表声明，“强烈抗议和谴责”这一协议，认为这是对“巴勒斯坦人民的侵犯”。巴勒斯坦方面呼吁立即召开阿拉伯联盟和伊斯兰合作组织紧急会议，并决定召回驻阿联酋大使。伊朗和土耳其同样发表声明表达了强烈谴责。伊朗总统鲁哈尼称，允许以色列“在该地区立足”是一个“巨大的错误”。土耳其总统埃尔多安表示，有可能中止与阿联酋的外交关系或者召回大使。

此前在阿拉伯国家中，仅有埃及和约旦两国与以色列建立了外交关系。据中东媒体报道，阿联酋与以色列和解与中东地缘政治环境变化有关，促成和解的各方都有不同的利益考量。以色列一直与一些阿拉伯国家保持接触，并希望以阿联酋为突破口，缓和与阿拉伯国家的关系。巴勒斯坦方面则担心阿以未来建交会产生示范效应。也有媒体指出，鉴于阿联酋的地缘政治影响力，阿联酋与以色列建交的示范意义有限。未来相关协议能否全面落实并为地区和平稳定发展带来积极影响，尚待观察。

（本报开罗8月16日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月17日 16 版）

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