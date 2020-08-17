拉美国家努力补齐基建短板（国际视点）

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拉美地区基础设施建设相对滞后，成为严重制约拉美国家综合竞争力提升的瓶颈。拉加经委会认为，拉美国家每年应将本国GDP的6%用于扩大基建投资，才能弥补基建领域的差距。来自中国的资本和技术经验正为拉美基建发展提供重要助力。

美洲开发银行近日公布的一项调查报告显示，拉丁美洲和加勒比地区国家对基础设施建设领域的投资严重不足，目前区域经济体大约将其国内生产总值（GDP）的2.8%用于基建发展，只相当于亚洲新兴经济体的一半左右。不少专家建议，拉美多国需要适时扩大基建投资并出台更多激励政策，鼓励公共和私人资本进入该领域，为提振地区经济注入动力。

基建滞后制约经济增长

在阿根廷，通过铁路将糖从北部运到首都，耗时等同于海运至德国；在巴西，仍有约10%的城市居民无法使用自来水，33%的住宅未接入污水处理网络；在秘鲁利马和哥伦比亚波哥大这两座首都城市，上班族的通勤时间可长达办公时间的一半……

美洲开发银行的最新报告指出，多年来，拉美的基础设施建设在投资数量和质量上都相对滞后，严重制约着地区经济增长。2019年，拉美地区平均经济增长率为0.1%。美洲开发银行认为，制约拉美经济增速提升的主要因素是综合生产力，而目前生产力的提升大约70%受到基建滞后的制约。

报告发现，拉美多数国家都存在基建投资不足的问题。2019年，巴西基建投资占该国GDP比重不足0.5%，哥伦比亚、智利、阿根廷等经济体的基建投资比重均在1%上下。

拉美基建投入受到资金限制。据美洲开发银行估计，目前该地区的基建投资缺口约为GDP总和的2.5%，即每年约1500亿美元。受内外环境影响，近年来拉美多个经济体陷入了低增长甚至衰退局面，部分国家的经常性公共支出捉襟见肘，导致投入到基建领域的公共财政资源十分有限。

巴西圣保罗大学经济学教授西蒙·希尔伯分析指出，一系列不利于企业运营的政策因素，也令该地区投资状况雪上加霜，比如繁冗的准入制度、高额的税收、教育资源匮乏、行政效率不高等。一些国家政局不稳、商业环境不够理想，也导致外商到拉美投资热情降低。

多国寻求破除瓶颈之道

联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）估计，要弥补基建短板，拉美国家需要在2016年至2030年期间每年将本国GDP的6%用于扩大基建投资，交通领域投资水平甚至需要提高3倍，才能满足人口和经济快速增长带来的巨大需求。

美洲开发银行首席经济顾问安德鲁分析指出，如果拉美国家能够不断扩大对相关基础设施投资建设，并达到经合组织发达国家的水平，那么地区生产力可望大幅提升75%以上。据评估，这可能会使地区未来3年内的年增长率提高0.5个百分点。

拉美国家意识到推动地区基建发展的重大意义。智利政府近日宣布一项经济复苏计划，将未来两年内基建领域的公共支出提高到340亿美元，同时简化130个私人投资项目的许可，扩大特许经营范围；到2022年底，部分投资类别的税率减少到12.5%；在未来5年内投入30亿美元发展5G网络。

秘鲁政府近日宣布了“启动秘鲁”计划，将于下半年在公共项目上投资大约18.6亿美元，涉及运输、电信、住房等数十个相关基建项目，有望创造100万个就业岗位。巴西政府初步计划投入400亿至500亿雷亚尔（1美元约合5.4雷亚尔），在2021年至2022年间投资137项基建项目，以此提振巴西经济。墨西哥政府也在加快推进去年底公布的国家基础设施建设计划，总额约440亿美元，涉及公路、铁路、港口和机场等交通设施建设，力求提升墨西哥竞争力。

“拉美在基础设施领域的机遇众多，需要加大力度吸引更多外国投资者。”美洲开发银行经济学家帕拉多表示，拉美国家需要进一步完善监管框架和体制建设，使本国的商业投资规则更加清晰透明，同时需要增强宏观经济确定性，推动国家法治建设。另外，还应加强协调公私投资项目的分配，通过吸引更多私人融资来弥合公共财政不足，改变“政府包办”模式。

巴西经济学家弗里斯塔克表示，近几年来，全球利率一直保持较低水平，这使得募集资金改善基础设施或启动新项目的成本相对较低，拉美国家应把全面改善基建作为当务之急。他建议，拉美多国需要适时扩大基建投资并出台更多激励政策，为提振地区经济注入动力。

拉加经委会官员罗哈斯表示，扩大数字化投资有助于突破拉美基建瓶颈，其中5G投资将大大激发潜能。

“数字技术的应用可以提升相关基础设施质量，对后疫情时代经济复苏产生巨大影响。”帕拉多指出，改善基础设施有助于减少不平等现象，并为疫情期间受打击的脆弱群体提供支持。

中拉合作互为发展机遇

专家指出，来自中国的资本和技术经验正为拉美基建发展提供重要助力。巴西经济学家丹妮拉表示，拉美和中国在基建领域合作互为发展机遇。拉美对于外部资本的需求高，而中国的投资和技术为拉美提供了解决方案。

阿根廷经济学家豪尔赫·马奇尼认为，拉美是共建“一带一路”的重要参与方。拉中共建“一带一路”以基础设施建设为契机，正朝更多元、更深层次方向发展。穆迪分析公司拉美地区负责人科蒂诺建议，拉美国家应与中国加强共建“一带一路”项目对接，努力推动基建发展。

眼下，中国企业在拉美基建领域的参与度越来越高。在阿根廷，中企帮助翻新老旧货运铁路系统，阿根廷农产品通过铁路运至港口，物流成本更低，在国际贸易中更有价格优势。中铁十二局承建的秘鲁瓦努科至瓦扬柯扩建公路项目，全长236.629公里，是安第斯山脉通往外界的主要通道，建成后与泛美公路相连，将惠及沿线243个城镇的27万民众。2010年就进入巴西的中国国家电网，目前在巴西累计总投资超过125亿美元，仅国家电网巴西控股公司就承担着巴西15个州和首都联邦区的输电任务。目前，拉美地区已成为中国海外投资第二大目的地和开展对外承包工程业务的第三大市场。

巴西基础设施部常务副部长桑帕约表示，中国是巴西最重要的合作伙伴，双边基建合作基础好、互补性强。巴方正制定新的疫后基建规划和引资政策，希望吸引更多中国企业积极参与当地物流体系重点项目建设。哥伦比亚外长布卢姆表示，期待继续巩固与中国的关系，“我们将与中国加深合作，促进基础设施投资建设”。

（本报里约热内卢8月16日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月17日 16 版）

(责编：白宇)