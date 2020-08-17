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美外交政策聚焦网站发文指出——

只有合作才能解决人类共同面临的许多挑战

2020年08月17日05:52  来源：人民网－人民日报
 

　　本报华盛顿8月16日电  （记者张梦旭）近日，美国知名和平团体“粉红代码”创始人美狄亚·本杰明和独立记者尼古拉斯·戴维斯联合在美国智库“政策研究所”所办的“外交政策聚焦”网站上，发表题为《美国对华“冷战”政策将孤立美国而不是中国》的文章。文章认为，美国破坏美中关系的企图，结果只会适得其反，最终将孤立自己，只有合作才能解决人类共同面临的许多挑战。

　　文章说，美国和中国之间的紧张关系正在加剧。美方主动挑起了两国紧张关系的每一次升级。中国的回应是谨慎和适当的，中国国务委员兼外长王毅曾公开表示两国应该寻找外交上的共同点。美中两国固然存在一些分歧和矛盾，但美国选择此时恶化与中国的关系，很明显是为了选举。文章引述美国前助理国务卿丹尼尔·拉塞尔的话说，“挑起与中国的紧张关系，在一定程度上是为了转移人们对美国政府糟糕应对疫情的注意力”。

　　文章还指出，过去近20年来，尽管美国公众呼吁结束无休止的战争，美国在中东的军事行动为创纪录的军费开支提供了理由。根据斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，美国的军费开支比排名其后10个国家的军费开支总和还要多。“可悲的是，冷战已结束近30年了，美国的军工复合体仍希望通过复兴冷战来重新界定自己。”

　　文章引用去年美国百名学者及政商界人士在《华盛顿邮报》上发表的题为“中国不是敌人”的公开信，强调：“美国将中国视为敌人并试图将其与全球经济脱钩的行为，将损害美国的国际角色和声誉，损害所有国家的经济利益，美国最终将孤立自己。”

　　两位作者在文章结尾写道，世界各国正在与中国合作，以阻止新冠病毒的传播，并将解决方案分享给所有需要的人。美国应停止针对中国的损人不利己的做法，与各国开展合作。“只有同其他国家和国际组织合作，我们才能遏制这一疫情大流行，应对世界经济面临的困境以及我们在21世纪共同面对的诸多挑战。”


　　《 人民日报 》（ 2020年08月17日 03 版）
(责编：白宇)
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