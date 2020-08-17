人民网>>国际

“携手合作，彰显真挚邻里情谊”（患难见真情 共同抗疫情）

——访韩国国会外交统一委员会委员长宋永吉

本报驻韩国记者  马  菲

2020年08月17日05:52  来源：人民网－人民日报
 

　　“患难见真情。面对新冠肺炎疫情挑战，韩中携手合作，彰显真挚邻里情谊。” 近日，韩国国会外交统一委员会委员长宋永吉在接受本报记者采访时表示，韩中两国在抗疫中一直保持密切协调合作，面对困难始终命运与共。双方不仅相互援助抗疫物资，还率先成立联防联控合作机制，分享抗疫信息和经验，树立了国际抗疫合作典范。

　　疫情使世界经济面临严峻考验。宋永吉表示，韩中两国经贸往来密切，中国是韩国最大贸易伙伴、最大出口市场和最大进口来源国，韩国是中国第三大贸易伙伴国。两国率先开通“快捷通道”，为恢复经贸往来提供了实实在在的便利，许多韩国企业人员已顺利返回中国复工，“这是深化国际抗疫合作的一大创举，给世界经济复苏注入信心与动力”。

　　宋永吉曾多次访问中国，对中国经济社会各领域发生的巨大变化深有感触。他表示，在中国共产党领导下，中国经济社会发展取得了举世瞩目的辉煌成就。随着疫情防控常态化，复工复产加快推进，中国经济逐步复苏，展现出强大韧性，相信中国经济能够迎来更加光明的前景。宋永吉说，今年是中国决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，中国人民齐心协力、砥砺奋进，全年经济社会发展目标任务一定能完成。

　　“韩中两国是密不可分的近邻。”宋永吉表示，韩中两国经贸合作日益深化，人文交流欣欣向荣。希望两国进一步加强各领域对话交流，加强共建“一带一路”合作，将韩中关系提升到新水平。“我相信，韩中两国关系将持续健康稳定向前发展，并将为地区和平与繁荣持续作出贡献。”

　　（本报首尔8月16日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月17日 03 版）
(责编：白宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved