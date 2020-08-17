“携手合作，彰显真挚邻里情谊”（患难见真情 共同抗疫情）

“患难见真情。面对新冠肺炎疫情挑战，韩中携手合作，彰显真挚邻里情谊。” 近日，韩国国会外交统一委员会委员长宋永吉在接受本报记者采访时表示，韩中两国在抗疫中一直保持密切协调合作，面对困难始终命运与共。双方不仅相互援助抗疫物资，还率先成立联防联控合作机制，分享抗疫信息和经验，树立了国际抗疫合作典范。

疫情使世界经济面临严峻考验。宋永吉表示，韩中两国经贸往来密切，中国是韩国最大贸易伙伴、最大出口市场和最大进口来源国，韩国是中国第三大贸易伙伴国。两国率先开通“快捷通道”，为恢复经贸往来提供了实实在在的便利，许多韩国企业人员已顺利返回中国复工，“这是深化国际抗疫合作的一大创举，给世界经济复苏注入信心与动力”。

宋永吉曾多次访问中国，对中国经济社会各领域发生的巨大变化深有感触。他表示，在中国共产党领导下，中国经济社会发展取得了举世瞩目的辉煌成就。随着疫情防控常态化，复工复产加快推进，中国经济逐步复苏，展现出强大韧性，相信中国经济能够迎来更加光明的前景。宋永吉说，今年是中国决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，中国人民齐心协力、砥砺奋进，全年经济社会发展目标任务一定能完成。

“韩中两国是密不可分的近邻。”宋永吉表示，韩中两国经贸合作日益深化，人文交流欣欣向荣。希望两国进一步加强各领域对话交流，加强共建“一带一路”合作，将韩中关系提升到新水平。“我相信，韩中两国关系将持续健康稳定向前发展，并将为地区和平与繁荣持续作出贡献。”

（本报首尔8月16日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月17日 03 版）

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