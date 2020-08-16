人民网北京8月16日电 据外交部网站消息，8月13日，外交部副部长郑泽光与美国国会议员举行视频对话，美国会众议院外委会亚太小组委主席、加利福尼亚州民主党联邦众议员贝拉，众议院外委会亚太小组委首席成员、佛罗里达州共和党联邦众议员约胡，众议院少数党助理督导、西弗吉尼亚州共和党联邦众议员米勒等出席。

郑泽光指出，新冠肺炎疫情防控是紧迫挑战，美方应立即停止对中国的诬蔑抹黑，为双方开展抗疫合作创造条件。疫情突如其来，给世界各国都带来巨大冲击。在以习近平主席为核心的中共中央领导下，中国坚持人民至上、生命至上，采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，中国疫情防控阻击战取得了重大战略成果。中方始终保持公开透明，及时向国际社会通报疫情信息，尽己所能为其他国家提供人道主义援助，积极开展抗疫国际合作。这一切凝聚了中国人民艰苦卓绝的努力，展示了中国人民的国际人道主义精神，体现了中国领导人的远见卓识和非凡领导力。事实已经一再说明，流行性疾病不分国界和种族，是人类共同的敌人，国际社会应该合作应对。今年2月，美国社会各界包括多位国会议员以各种形式向中国抗疫表达了支持、提供了捐助。疫情在美国蔓延后，中国许多省市、企业和机构踊跃向美国州市、企业和各界提供了捐助和支持，中方并为美国在华采购医疗物资提供了各种便利。我们真诚希望美国能早日战胜疫情，愿与美方开展抗疫合作。但我们坚决反对美方对中国搞污名化、向中方“甩锅”推责的无理做法。这种做法已激起中国人民强烈愤慨，也受到国际社会有力抵制。美方应立即纠正错误，为中美抗疫合作创造有利条件，推动疫情防控成为中美合作点而不是摩擦点。

郑泽光指出，当前中美关系正处在一个重要关口，必须坚定不移维护和稳定两国关系。一个时期以来，美方单方面挑起事端，采取一系列干涉中国内政、损害中方利益、严重破坏中美关系的言行。美国一些政客出于一己政治私利，恶毒攻击中国共产党和中国政治制度，蓄意歪曲并全盘否定近50年来中美关系历史，企图用谎言蒙蔽美国人民、欺骗国际舆论。美方上述错误言行严重毒化两国关系氛围，导致中美关系出现建交以来异常复杂严峻的局面，对中美两国人民的共同利益造成极其严重挑战。对此，中国政府已经并将继续采取正当、必要行动，坚定不移捍卫国家主权安全发展利益，坚定不移维护和稳定中美关系。

郑泽光指出，要牢记中美关系的历史启迪，坚决阻止美国一小撮政客的倒行逆施。近50年来中美关系走过了不平凡的历程，给予人们许多宝贵启迪。中美合作符合两国和世界的利益，中美对抗只会给两国和世界带来灾难。要坚持从中美两国人民和世界各国人民共同利益、全人类前途命运出发考虑和处理两国关系，始终牢牢把握中美合作这一正确方向。要始终建设性管控分歧，恪守中美三个联合公报原则和精神，尊重彼此核心利益和重大关切。当前形势下，各界有识之士要本着对历史和人民负责的精神，携手采取积极行动，坚决阻止美国一小撮政客出于一己私利继续疯狂破坏中美关系，坚定不移维护两国关系的根基和中美两国人民的共同利益。

郑泽光强调，中国的内外政策和战略意图历来公开透明，不容任何人蓄意歪曲抹黑。中国坚定不移走中国特色社会主义道路，坚定不移走和平发展道路，坚定不移深化改革、扩大开放。我们不仅是这么说的，也是这么做的。国际社会对此已有公论。今日之中国，比以往任何时候都更有定力和韧性应对各种风险挑战，稳步实现自己的奋斗目标。目前中国正在统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，决胜全面建成小康社会，决战脱贫攻坚。中国经济在向好发展。我们继续鼓励中美两国企业开展互利合作。我们敦促美方立即停止打压中国企业的霸凌行径，为两国经贸合作营造有利环境。美国内那些鼓吹人为割裂与中国经济联系的人，违背了基本常识和经济规律，损害的是两国企业和消费者的根本利益。我们敦促美方停止歇斯底里的反华鼓噪，停止损人害已的做法。

郑泽光强调，中国的对美政策一以贯之，始终保持着高度的稳定性和连续性。我们致力于发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的中美关系，同时坚定捍卫国家主权安全发展利益。中国发展的根本目标不是为了取代谁，而是为了让14亿中国人民过上更加美好的生活，为地区和世界和平、稳定、发展和繁荣作出更大贡献。中国没有兴趣也从未干涉美国内政。美国应尊重中方核心利益和重大关切，立即停止任何干涉中国内政的言行。中方敦促美方与中方相向而行，加强各层级接触对话，寻找双方利益汇合点，保持正常人员往来，维护两国关系民意基础，推动中美关系回到以协调、合作、稳定为基调的正确轨道上来。郑泽光表示，美国会对美内外政策具有重要影响，中方愿与美国会议员加强对话交往，加深了解、扩大共识。希望各位众议员为维护中美关系发挥建设性作用。

郑泽光还就美众议员提出的问题阐明了中方立场。

贝拉等众议员表示，美中关系对两国和世界至关重要，双方应共同努力，保持美中关系稳定发展，这符合两国和世界人民利益。尽管美中价值观和政治制度不同，在很多问题上存在分歧，但两国应通过坦诚对话沟通增进彼此了解，有效管控分歧并寻求扩大在抗疫、经贸等领域互利合作。美国国会愿继续同中方保持沟通交流，期待开展更多类似对话。

这次视频对话由中国人民外交学会和美国美亚学会合作举办。上述两机构负责人等出席了对话。

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