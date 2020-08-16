特朗普表示可能不会参加普京提议的伊核问题峰会

新华社华盛顿8月15日电（记者刘品然）美国总统特朗普15日说，他可能不会参加俄罗斯总统普京日前提议召开的伊朗核问题视频峰会。

特朗普当天下午在新泽西州贝德敏斯特举行的记者会上说，他可能不会参加普京提议召开的伊核问题视频峰会，美国将在下周启动“快速恢复制裁”机制。

美国常驻联合国代表克拉夫特14日发表声明称，根据安理会第2231号决议，美国有权启动“快速恢复制裁”机制，并表示美国将在未来数日启动该机制并“不遗余力”延长对伊武器禁运。

中国常驻联合国代表张军14日表示，作为伊核协议退约者，美国已经丧失协议参与方资格，根本无权要求安理会启动“快速恢复制裁”机制。英、法、德三国外长6月在一份联合声明中也曾表示，不支持任何单边启动“快速恢复制裁”机制的尝试，认为这将对安理会造成严重不利后果。

普京14日发表声明说，安理会内部围绕伊朗问题的讨论日趋紧张，伊朗受到无端指责，安理会决议恐遭破坏。俄方建议尽快在线召开有德国和伊朗参加的联合国安理会五常峰会。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。联合国安理会随后通过第2231号决议，对伊核协议加以核可，但决定维持联合国对伊武器禁运至2020年10月18日。根据该决议的“快速恢复制裁”条款，若伊朗被认为违反伊核协议，将自动恢复2015年伊核协议达成前联合国对伊实施的制裁。

2018年5月，美国单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。

安理会本月13日起对美国提出的无限期延长对伊武器禁运决议草案进行书面投票，该决议草案未获安理会通过。

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